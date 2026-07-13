Ρώσος στρατιώτης χάνει τον έλεγχο σε πυροβόλο αντι-drone και προκαλεί πανικό - Απίστευτο βίντεο

Snapshot Ρώσοι στρατιώτες δοκίμαζαν κινητή μονάδα πυρός με πολυβόλο ελικοπτέρου προσαρμοσμένο σε φορτηγό, που ξέφυγε από τον έλεγχο προκαλώντας πανικό.

Το πολυβόλο Yak-B 12,7 χιλιοστών δεν ήταν κατάλληλα στερεωμένο και η ισχυρή ανάκρουση το έκανε να περιστραφεί ανεξέλεγκτα, εκτοξεύοντας τον χειριστή.

Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο ρωσικών προσπαθειών να αντιμετωπιστούν ουκρανικά drones που πλήττουν γραμμές ανεφοδιασμού στις κατεχόμενες περιοχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν αυτοσχέδιες λύσεις για την προστασία φάλαγγων ανεφοδιασμού από επιθέσεις drones, αλλά το περιστατικό δείχνει προβλήματα στον σχεδιασμό και την ασφάλεια αυτών των συστημάτων.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η συγκεκριμένη μονάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πολυβόλο μετά το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Ρώσοι στρατιώτες που δοκίμαζαν μια νέα «κινητή μονάδα πυρός» για την αντιμετώπιση drones λίγο έλειψε να σκοτώσουν έναν συνάδελφό τους, όταν ένα πολυβόλο ελικοπτέρου, το οποίο είχε προσαρμοστεί σε φορτηγό, ξέφυγε από τον έλεγχο και άρχισε να βάλλει ανεξέλεγκτα στο πεδίο της άσκησης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως αυτή την εβδομάδα από μπλόγκερ, διακρίνεται ένα βαρύ πολυβόλο Yak-B 12,7 χιλιοστών, πρόχειρα τοποθετημένο στην καρότσα στρατιωτικού φορτηγού, να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα με μεγάλη ταχύτητα. Η ισχυρή ανάκρουση εκσφενδονίζει τον βασικό χειριστή από τη θέση του, ενώ το όπλο συνεχίζει να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια άσκησης, η τοποθεσία και ο χρόνος της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά - μια σκηνή που μοιάζει απίστευτη για τη σύγχρονη στρατιωτική πραγματικότητα.

Όπως μεταδίδει ο ιστότοπος International Business Times, το περιστατικό σημειώνεται ενώ η Μόσχα εντείνει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία έχουν πλήξει στόχους βαθιά στα κατεχόμενα εδάφη και έχουν επανειλημμένα διαταράξει κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία. Τοπικοί διοικητές έχουν καταφύγει σε αυτοσχέδιες λύσεις, προκειμένου να προστατεύσουν ευάλωτες στρατιωτικές φάλαγγες από επιθέσεις drones.

Η δοκιμή που κατέληξε σε χάος

Τα τελευταία χρόνια οι ρωσικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες «κινητές μονάδες πυρός», με αποστολή την αναχαίτιση ουκρανικών drones μέσης εμβέλειας πριν αυτά πλήξουν φορτηγά και βυτιοφόρα ανεφοδιασμού.

Στο βίντεο καταγράφεται η δοκιμή ενός τέτοιου συστήματος. Οι στρατιώτες είχαν προσαρμόσει ένα πολυβόλο Yak-B 12,7 χιλιοστών, ένα τετραπλό περιστροφικό όπλο που έχει σχεδιαστεί για τους πυργίσκους και τις εξωτερικές βάσεις οπλισμού των επιθετικών ελικοπτέρων Mi-24, στην καρότσα ενός συμβατικού στρατιωτικού φορτηγού.

Ωστόσο, τα επιθετικά ελικόπτερα είναι σχεδιασμένα ώστε να απορροφούν τη ροπή και την ισχυρή ανάκρουση ενός όπλου που μπορεί να εκτοξεύει χιλιάδες βλήματα ανά λεπτό. Ένα στατικό φορτηγό και ένας χειριστής εκτεθειμένος στο πίσω μέρος του οχήματος δεν μπορούν να αντέξουν αντίστοιχες δυνάμεις.

Όταν ο πυροβολητής άνοιξε πυρ, δεν υπολόγισε την ασύμμετρη ανάκρουση του όπλου. Επειδή το πολυβόλο δεν ήταν σωστά στερεωμένο και βρισκόταν πάνω σε βάση που περιστρεφόταν ελεύθερα, η δύναμη της ανάκρουσης το έθεσε εκτός ελέγχου, αποσπώντας τον χειριστή από τη θέση του.

Το όπλο συνέχισε να βάλλει ανεξέλεγκτα στο πεδίο της άσκησης. Ένας δεύτερος στρατιώτης, που βρισκόταν επίσης στην καρότσα του φορτηγού, βρέθηκε στιγμιαία στην τροχιά των πυρών. Κατάφερε να αποφύγει τις σφαίρες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σκύβοντας καθώς η κάννη πέρασε δίπλα από το κεφάλι του.

Ύστερα από αρκετές προσπάθειες, ενώ το πολυβόλο συνέχιζε να περιστρέφεται, ο δεύτερος στρατιώτης κατάφερε τελικά να ανακτήσει τον έλεγχο του όπλου και να σταματήσει τη βολή.

https://www.instagram.com/reel/DaugQYMv6gR/

Αυτοσχέδιες λύσεις υπό πίεση

Το ατύχημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού στις κατεχόμενες περιοχές δέχονται έντονη πίεση. Οι ουκρανικές δυνάμεις στοχεύουν εδώ και μήνες βασικές οδούς μεταφοράς καυσίμων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού υλικού προς το νότιο μέτωπο, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά drones.

Οι συνεχείς απώλειες έχουν οδηγήσει τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία στην αναζήτηση νέων τρόπων προστασίας των φάλαγγων ανεφοδιασμού από απειλές που συχνά γίνονται αντιληπτές μόνο όταν βρίσκονται πολύ κοντά στον στόχο τους.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν κινητές ομάδες άμυνας, οι οποίες συνοδεύουν τις στρατιωτικές φάλαγγες. Η βασική ιδέα είναι ότι ένα ταχύτατα κινούμενο φορτηγό, εξοπλισμένο με βαρύ οπλισμό, μπορεί να δημιουργήσει πυκνό φράγμα πυρών και να καταρρίψει τα εισερχόμενα drones πριν αυτά πλήξουν τον στόχο τους.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται να αναδεικνύει προβλήματα τόσο στον σχεδιασμό όσο και στις δοκιμές τέτοιων αυτοσχέδιων συστημάτων. Η προσαρμογή αεροπορικών όπλων σε επίγεια οχήματα παρουσιάζεται ως λύση που υπαγορεύεται από την ανάγκη, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών drones αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Παραμένει άγνωστο αν η συγκεκριμένη μονάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πολυβόλο ελικοπτέρου μετά το περιστατικό.

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