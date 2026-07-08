Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που ουκρανικό USV χτυπά ρωσικό τάνκερ - Βίντεο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, περισσότερα από εννέα ρωσικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από σμήνη drones

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που ουκρανικό USV χτυπά ρωσικό τάνκερ - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
6'
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Ουκρανικά ναυτικά drones (Unmanned Surface Vehicles) έπληξαν σήμερα τα ξημερώματα ρωσικά δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο στη Θάλασσα της Αζοφικής.

Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που άφησε τουλάχιστον ένα πλοίο ακυβέρνητο να παρασύρεται από τα κύματα, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να το εγκαταλείψει εσπευσμένα για να σωθεί.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, περισσότερα από εννέα ρωσικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από σμήνη drones που έδρασαν πάνω από το στρατηγικής σημασίας στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας από τη ρωσική ενδοχώρα.

Από πλευράς της η Μόσχα δίνει μια διαφορετική εικόνα για τα πλήγματα, με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, να υποστηρίζει ότι δύο δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν άδεια προς το λιμάνι του Ροστόφ δέχθηκαν πλήγματα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο την Τετάρτη, δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ο ένας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Σλιούσαρ επιβεβαίωσε ότι κρίθηκε απολύτως αναγκαία η εκκένωση του πληρώματος ενός εκ των πλοίων, ενώ ισχυρίστηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε επτά ουκρανικά drones.

Το χρονικό του τριήμερου ναυτικού μπλακ άουτ

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές από το Κίεβο, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε συνολικά 21 πολιτικά σκάφη που κινούνταν μεταξύ της Κριμαίας και της Ρωσίας από τη Δευτέρα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 19 δεξαμενόπλοια, ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου και ένα οχηματαγωγό.

Οι εικόνες από τα πεδία των μαχών που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανικός στρατός δείχνουν ξεκάθαρα τα drones να πέφτουν με ταχύτητα πάνω σε πλοία που έχουν το χαρακτηριστικό προφίλ των τάνκερ.

Ορισμένα από αυτά τα σκάφη φαίνονται να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προσπαθώντας να ξεφύγουν, ενώ άλλα είναι εντελώς ακινητοποιημένα και παραδομένα στις φλόγες.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των εγχώριας ανάπτυξης ουκρανικών drones FP-2, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πολεμικές κεφαλές βάρους από 50 έως 100 κιλά. Αν και το μέγεθος της εκρηκτικής ύλης είναι αρκετά μεγάλο για να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και να ανάψει ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, συνήθως δεν επαρκεί για να βυθίσει εντελώς ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο.

Τα βίντεο αποκαλύπτουν ότι τα drones στόχευαν με ακρίβεια τις γέφυρες των πλοίων, τους χώρους του προσωπικού, τα μηχανοστάσια και τις δεξαμενές καυσίμων.

Τα πλοία που μπήκαν στο στόχαστρο των FP-2

Η συστηματική στόχευση των ρωσικών πλοίων που διασχίζουν το στενό ξεκίνησε την Κυριακή, όπως αναφέρουν ουκρανικά και ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή η ευρύτερη επίθεση έχει ως ξεκάθαρο στόχο να μειώσει τη ρωσική παραγωγή καυσίμων και τα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας, διακόπτοντας ταυτόχρονα τις γραμμές ανεφοδιασμού.

Τα πρώτα χτυπήματα, που έγιναν το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα, έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν καύσιμα από το ρωσικό λιμάνι του Ταγκανρόγκ προς την Κριμαία. Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, και τα δύο πλοία, τα οποία μετέφεραν από 7.000 τόνους καυσίμων το καθένα, τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τα πλήγματα των drones καμικάζι.

Τη Δευτέρα, το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Astra επιβεβαίωσε ότι τα δύο αυτά πλοία δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τα μαζικά παράπονα οδηγών, δείχνει ότι τα προβλήματα έλλειψης καυσίμων στη χερσόνησο παρέμεναν άλυτα μέχρι και την Τετάρτη.

Μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το ουκρανικό στρατιωτικό περιοδικό Defense Express ανέφερε ότι οι επιθέσεις της προηγούμενης νύχτας κατέστρεψαν οκτώ ρωσικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κερτς, προσδιορίζοντας μάλιστα και τα ονόματά τους. Πρόκειται για τα Venera-3, Sanar-1, Sanar-17, Climene, Teti, Alexey Savrasov και Penelope, ενώ ένα ακόμη σκάφος παρέμεινε απροσδιόριστο.

Σύμφωνα με αναλύσεις, αυτά τα οκτώ πλοία ήταν σκάφη του σκιώδους στόλου με μέσο εκτόπισμα 7.000 τόνων, μέγεθος σχετικά μικρό για τα σύγχρονα δεδομένα. Όλα έφεραν ρωσική σημαία και συνδέονταν άμεσα με τη μεταφορά πετρελαίου που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Την Τετάρτη, οι πλατφόρμες εντοπισμού Vesselfinder και MarineTraffic έδειχναν τα Sanar-1, Sanar-17 και Alexey Savrasov να βρίσκονται στον ποταμό Ντον κοντά στο Ροστόφ, αλλά τα στίγματα αυτά ήταν παλιά, από δύο εβδομάδες έως και έξι μήνες. Τα Penelope και Climene είχαν εντοπιστεί στην Αζοφική να κατευθύνονται δυτικά την Κυριακή, δύο ημέρες πριν από την επίθεση. Το πιο πρόσφατο έγκυρο στίγμα αφορούσε το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών Teti, το οποίο κατεγράφη στον ποταμό Ντον την Τρίτη και την Τετάρτη να κινείται προς το Ροστόφ. Τα δεδομένα για την πορεία και την ταχύτητά του ήταν εντελώς αντιφατικά, κάτι που πιθανότατα μαρτυρά τη χρήση συστημάτων παρεμβολής ή παραποίησης του σήματος GPS από τη ρωσική πλευρά.

Οικονομικός πόλεμος στη θάλασσα

Αν και το μέγεθος του χτυπήματος των Ουκρανών δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα. Σύμφωνα με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς μέσα σε 72 ώρες χτυπήθηκαν 19 δεξαμενόπλοια, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση αυτή την πιο μεγάλη επίθεση εναντίον εμπορικής ναυτιλίας από την έναρξη του πολέμου. Για να γίνει μια σύγκριση, το ουκρανικό ναυτικό στα τέλη του 2025 είχε καταφέρει να προκαλέσει ζημιές σε έξι ρωσικά δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά της Τουρκίας και στη Μεσόγειο μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2025, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει 15 με 18 επιθέσεις κατά της ουκρανικής εμπορικής ναυτιλίας, πλήττοντας περίπου 28 σκάφη, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Μαύρης Θάλασσας.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είναι απολύτως κρίσιμα για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όταν οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις, το Κρεμλίνο απάντησε δημιουργώντας έναν παράτυπο στόχο από 500 έως 1.000 δεξαμενόπλοια εκτός επίσημων καταγραφών, ώστε να μεταφέρει το πετρέλαιο σε πελάτες όπως η Ινδία, η Κίνα, ακόμα και η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα παράπονα ότι οι σύμμαχοί τους διστάζουν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν αυτά τα πλοία. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του έχει χαρακτήρισε αυτές τις ναυτικές επιθέσεις παράνομες και πράξεις πειρατείας, ενώ χαρακτηρίζει και τα πλήγματα στις υποδομές ως εγκλήματα πολέμου, με το επιχείρημα ότι στοχεύουν πολιτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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