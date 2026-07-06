Ανησυχία για τα σχέδια του Πούτιν: Το νησί της Βαλτικής που ετοιμάζεται για εισβολή της Ρωσίας

Snapshot Το νησί Γκότλαντ της Σουηδίας βρίσκεται σε στρατηγική θέση για τον έλεγχο της Βαλτικής Θάλασσας και την πρόσβαση στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Σουηδία ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις του Γκότλαντ, θεωρώντας πιθανή μια αιφνιδιαστική ρωσική επίθεση ως προτεραιότητα στον αμυντικό σχεδιασμό 2025 2030.

Το νησί φιλοξενεί τακτικά ασκήσεις του ΝΑΤΟ μετά την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Πληθαίνουν τα σενάρια και τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να τεστάρει την ανταπόκριση του ΝΑΤΟ μέσω επίθεσης ή εισβολής στην ανατολική πτέρυγα του.

Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian αποκαλύπτει τις πολεμικές προετοιμασίες της Σουηδίας στο νησί Γκότλαντ το οποίο βρίσκεται 275 χιλιόμετρα μακριά από το Καλίνινγκραντ την πόλη που φιλοξενεί μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

Το νησί βρίσκεται σε ιδανική θέση σε περίπτωση που ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση στη Βαλτική, η οποία μερικές φορές αποκαλείται «θάλασσα του ΝΑΤΟ» και να επιτεθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ως το μεγαλύτερο νησί της Σουηδίας, με 60.858 κατοίκους και τόπος συνάντησης των πολιτικών ηγετών της χώρας μια επίθεση θα είχε επίσης τεράστια συμβολική σημασία.

Στα αμυντικά σχέδια της Σουηδίας για την περίοδο 2025-30, μια αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Γκότλαντ – είτε από αέρα είτε από θάλασσα, με στόχο τη δημιουργία ζωνών αεροπορικής και ναυτικής άμυνας στην περιοχή του νησιού – αναφέρθηκε ως μία από τις επτά πιθανές καταστάσεις που απαιτούν προτεραιότητα στον σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της σουηδικής άμυνας, από το Γκότλαντ είναι δυνατόν να ελέγχονται οι θαλάσσιες και αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και η είσοδος ενισχύσεων στα κράτη της Βαλτικής.

«Αν καταφέρεις να ελέγξεις το Γκότλαντ, μπορείς να ελέγξεις και τη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αντρέας Γκούσταφσον, διοικητής του σουηδικού στρατού στο Γκότλαν. Και συνέχισε: «Γι’ αυτό πρέπει να διατηρήσουμε τον έλεγχο του Γκότλαντ για τη Σουηδία, αλλά και για το καλό του ΝΑΤΟ».

Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Από την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, το νησί φιλοξενεί τακτικά ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει άμεση απειλή «συμβατικής επίθεσης» κατά του Γκότλαντ αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί, δήλωσε ο Γκούσταφσον. Η κατασκοπεία και το σαμποτάζ από την Ρωσία θεωρούνται πιο πιθανά σενάρια.

Το νησί θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, πρόσθεσε Γκούσταφσον, οπότε οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αναδιαταχθούν γρήγορα προς τη Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής. «Ο κίνδυνος είναι πάντα ότι η Ρωσία θα καταλήξει σε κατάσταση απελπισίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχεται η Ρωσία, τόσο πιο απελπισμένη μπορεί να γίνει», τόνισε ο Γκούσταφσον.