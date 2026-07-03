ΗΠΑ: Προειδοποίησαν την Πολωνία ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν ένοπλη προβοκάτσια για να τεστάρουν το ΝΑΤΟ

Αμερικανοί στρατιώτες, που αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟϊκής δύναμης, παρατάσσονται στην αεροπορική βάση «Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου», κοντά στη λιμενική πόλη Κονστάντα της Μαύρης Θάλασσας, στην ανατολική Ρουμανία, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

Snapshot Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Πολωνία για πιθανή ρωσική ένοπλη προβοκάτσια που στοχεύει να τεστάρει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Η ρωσική επίθεση μπορεί να περιλαμβάνει πυραύλους, drones ή διέλευση Ρώσων στρατιωτών στα πολωνικά σύνορα, με σκοπό να προκαλέσει εντάσεις και πίεση στη Δύση να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η Πολωνία θεωρεί πιθανή μια περιορισμένη ρωσική χερσαία εισβολή ή υβριδική επίθεση, που η Μόσχα θα μπορούσε να παρουσιάσει ως ατύχημα ή ψεύτικη αποστολή διάσωσης. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Μόσχα σχεδιάζει ένοπλη προβοκάτσια εναντίον της προκειμένου να τεστάρει την «αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην προειδοποίηση της η Ουάσιγκτον, η ρωσική επίθεση θα μπορούσε να γίνει με πυραύλους ή drones εναντίον υποδομών ζωτικής σημασίας της Πολωνίας ή ακόμη και με τη διέλευση Ρώσων στρατιωτών από τα σύνορα στο έδαφος της Πολωνίας και κατ’ επέκταση έδαφος του ΝΑΤΟ.

Πηγές κοντά στον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσαν στο πολωνικό μέσο ενημέρωσης Onet ότι ο στόχος μίας τέτοιας πιθανής επίθεσης της Μόσχας, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα σε λίγους μήνες, θα είναι να προκαλέσει εντάσεις και να ασκήσει πίεση στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ώστε να αναστείλουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθειά τους προς το Κίεβο.

«Οι ΗΠΑ ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για κάθε νέο ρωσικό σχέδιο για συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από την οποία η Πολωνία δεν εξαιρείται σε καμία περίπτωση», ανέφερε πηγή κοντά στον πρόεδρο της Πολωνίας.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας έχουν παραδεχτεί ότι είναι πιθανή μια ρωσική συμβατική επίθεση, όπως μια περιορισμένη χερσαία εισβολή, την οποία η Μόσχα θα μπορεί να ισχυριστεί στη συνέχεια ότι ήταν ατύχημα.

Άλλα πιθανά σενάρια, που θα προκαλέσουν επικίνδυνη κλιμάκωση, είναι μία επίθεση ρωσικών drones εναντίον υποδομών, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή προσομοιωμένες αεροπορικές επιθέσεις που θα αναγκάσουν την Πολωνία να ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνας της.

Πηγή των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι, στο πιο ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια «υβριδική επίθεση στην παραμεθόρια περιοχή».

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022, ρωσικά στρατεύματα συμμετέχουν σε εκπαίδευση μάχης σε στρατιωτικό πεδίο βολής της Λευκορωσίας. ΑΡ

Τα σενάρια της ρωσικής επίθεσης

Μια στρατιωτική εισβολή θα μπορούσε να περιλαμβάνει Ρώσους και Λευκορώσους στρατιώτες. Η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να την παρουσιάσει ως ατύχημα και να ισχυριστεί σε αυτή την περίπτωση ότι η εισβολή έγινε κατά λάθος λόγω βλάβης στα συστήματα GPS ή να επιχειρήσει στήσει μία ψεύτικη αποστολή διάσωσης για την ανάκτηση ενός ελικοπτέρου που παρουσίασε βλάβη, ανέφεραν πηγές.

Η Μόσχα ενδέχεται να ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα αναγκάσουν την Πολωνία να διαπραγματευτεί, αντί να αντιδράσει ένοπλα και να ανοίξει πυρ εναντίον Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών, ανέφεραν πηγές στο Onet.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θα θεωρούσε ένα σενάριο στο οποίο οι Ρώσοι θα αποσυρθούν μετά από τις διαπραγματεύσεις ως νίκη, ανέφεραν οι πηγές. Ένας από τους πιθανούς όρους της Ρωσίας σε μία τέτοια διαπραγμάτευση θα μπορούσε να είναι η Δύση να τερματίσει την βοήθεια της προς την Ουκρανία.

Αρκετές πηγές από τη Βαλτική δήλωσαν στην εφημερίδα Τelegraph ότι η πιθανότητα προκλητικής ενέργειας από τη Ρωσία εναντίον ενός από τα κράτη της Βαλτικής εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο. Μια τέτοια επίθεση, όπως ανέφεραν, θα μπορούσε να οργανωθεί από το Καλίνινγκραντ, βόρεια της Πολωνίας όπου φυλάσσονται πυρηνικά όπλα της Ρωσίας.

Η Μόσχα φαίνεται να διερευνά τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ ήδη από τον περασμένο χρόνο, με αρκετές επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μαχητικών αεροσκαφών σε εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανότατα χρησιμοποίησε πλοία του «σκιώδους» στόλου για να εκτοξεύσει drones πάνω από την Ευρώπη, τα οποία προκαλούσαν προβλήματα στην πολιτική αεροπορία με την διακοπή πτήσεων και ταυτόχρονα παρακολουθούσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δοκίμαζαν τα συστήματα αεράμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η έκθεση χαρτογράφησε 144 παρατηρήσεις drones σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, κατά την περίοδο 2024–2026.





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