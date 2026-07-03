Οι ΗΠΑ αλλάζουν γραμμή για την στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη - Αποκαλύψεις WSJ

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το οικονομικό έτος 2027, στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν την στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτεται λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, το Πεντάγωνο ήταν έτοιμο να ανακοινώσει νέες περικοπές στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, αλλά το μέτρο ανεστάλη από τον Λευκό Οίκο. Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να διενεργήσει πλήρη επανεξέταση της στρατιωτικής διάταξης των ΗΠΑ στην ήπειρο κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τη συζήτηση εντός της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη σταδιακή μεταβίβαση της ευθύνης για την ευρωπαϊκή άμυνα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ η Ουάσιγκτον επικεντρώνει τους στρατηγικούς της πόρους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal, ο Χέγκσεθ σκόπευε να ανακοινώσει ότι η Ουάσινγκτον ετοιμαζόταν για νέες περικοπές στις στρατιωτικές της δυνάμεις στην Ευρώπη, πέραν της ακύρωσης της ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και της προηγούμενης απόσυρσης μιας ταξιαρχίας πεζικού από τη Ρουμανία.

Ωστόσο, η πρότασή του μπλοκαρίστηκε όταν παρουσιάστηκε στον Μάρκο Ρούμπιο - υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τελικά, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες, όμως αντί για άμεσες ανακοινώσεις περικοπών, ο Χέγκσεθ δήλωσε τελικά ότι οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν επανεξέταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

?Breaking: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth announced a six-month review of America's military presence in Europe in an address to NATO defense ministers, where he also slammed allies who refused to support the United States during its conflict with Iran.



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