Economist: Η κυβέρνηση Τραμπ αποδυναμώνει την υποστήριξή της προς την Ευρώπη λόγω Ρωσίας

Οι ΗΠΑ φοβούνται την κλιμάκωση με τη Ρωσία και μειώνουν την υποστήριξή τους προς την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα επιδίδονται σε «εσωτερική πολιτική αποσταθεροποίηση» των ευρωπαϊκών χωρών.

Αυτό αναφέρει το βρετανικό περιοδικό The Economist.

«Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι δεν θα υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής και έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον κίνδυνο κλιμάκωσης εάν το ΝΑΤΟ αναπτύξει πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. (...) Όσο περισσότερο αντιευρωπαϊκή γίνεται η Αμερική, τόσο περισσότερο η Ρωσία θα μπαίνει στον πειρασμό να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τους Ευρωπαίους να αντεπιτεθούν. Η Ρωσία δεν χρειάζεται απαραίτητα να εξαπολύσει μετωπική επίθεση. Πολλοί φοβούνται ότι οι περιορισμένες και αντισυμβατικές ενέργειες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν μοιραία ένα ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ», αναφέρει το άρθρο.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη ανάπτυξη μιας μονάδας εξοπλισμένης με πυραύλους κρουζ Tomahawk στη Γερμανία και καθυστερεί την παραγγελία της ίδιας της Γερμανίας για πυραύλους Tomahawk. Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν επίσης για λίγο στους συμμάχους τους να χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

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