ΗΠΑ: Τελεσίγραφο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Η Ουάσιγκτον αυξάνει κατακόρυφα την πίεση προς τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ζητώντας την άμεση ευθυγράμμισή τους με τον νέο, φιλόδοξο στόχο για τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί αίσθημα κατεπείγοντος και ένα αξιόπιστο σχέδιο από όσες χώρες εξακολουθούν να υστερούν, προειδοποιώντας ότι η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα θα αποτελέσει το απόλυτο μέτρο προόδου για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Χάγη τον Ιούνιο του 2025.

Η αξιολόγηση της αμερικανικής πλευράς δεν θα περιοριστεί στους αριθμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζουν κυρίως στις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες που προκύπτουν από αυτά τα κονδύλια. Από τη Σύνοδο της Χάγης μέχρι σήμερα, οι σύμμαχοι έχουν δεσμεύσει σχεδόν 120 δισ. δολάρια για την άμυνα, με τα μισά από αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται απευθείας σε αμερικανικό αμυντικό εξοπλισμό.

Οι πρωτοπόροι και οι υστερούντες στη νέα στρατηγική

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, τα κράτη της Βαλτικής και οι σκανδιναβικές χώρες πρωτοστατούν στην εφαρμογή των νέων στόχων, την ίδια ώρα που άλλα μέλη παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση στην κατάρτιση πλάνων για το 5% του ΑΕΠ.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει πλέον με ξεκάθαρο τρόπο τη μεταφορά του βάρους της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης στους ίδιους τους Ευρωπαίους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Γουίτακερ, η Αμερική δεν μπορεί να παραμένει επ' αόριστον ο μοναδικός πυλώνας της Συμμαχίας. Κι όμως, αυτός ο διαμοιρασμός των βαρών φέρνει μαζί του και προνόμια, αφού ο πρέσβης άφησε να εννοηθεί ότι οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερο θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία και προτεραιότητα σε εξοπλιστικά προγράμματα.

Το παρασκήνιο για την Ουκρανία και οι εξοπλισμοί

Στο τραπέζι της Άγκυρας θα βρεθούν επίσης ουσιαστικές ανακοινώσεις για τη στήριξη του Κιέβου, με τις ΗΠΑ να ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν, παρά την απαίτηση η ευρωπαϊκή πλευρά να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο, μιας και ο πόλεμος διεξάγεται στο έδαφuseful της. Μέχρι στιγμής, μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος PURL (Priority Ukraine Requirements List), έχουν ήδη πωληθεί αμερικανικά οπλικά συστήματα αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμυνας Patriot και των πυραύλων PAC-3.

Αναφορικά με το μέλλον της σύγκρουσης, ο Μάθιου Γουίτακερ σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με τις επίσημες κατευθύνσεις του, αλλά για να συμβεί αυτό απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο πλευρών. Αυτή τη στιγμή, ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο δείχνουν διατεθειμένοι να αποδεχτούν κοινούς όρους, με την Ουάσιγκτον να συνεχίζει τις πιέσεις, προετοιμάζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να αντιληφθεί ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί.

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