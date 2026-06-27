Τουρκία: 178 συλλήψεις για τρομοκρατία πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν 32 ηγέτες ανάμεσα τους και ο Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τουρκία: 178 συλλήψεις για τρομοκρατία πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Αστυνομικοί έξω από σχολείο στην Άγκυρα. 16 Απριλίου 2026 

CNN Turk
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τουρκική εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη 178 ατό για κατηγορίες τρομοκρατίας πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
  • Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχειρήσεων ενόψει της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου με τη συμμετοχή 32 ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Από τους 225 που είχαν τεθεί υπό κράτηση, 178 συλληφθέντες κρατούνται επίσημα, ενώ 34 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
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Εκατόν εβδομήντα οκτώ άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες «τρομοκρατίας», πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο ένα δελτίο Τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας.

Αυτές οι κρατήσεις ακολουθούν μια σειρά επιχειρήσεων που διεξήχθησαν αυτήν την εβδομάδα, εν όψει τις Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται την εισαγγελία, προς το παρόν, 178 εκ των συνολικά 225 ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό κράτηση έχουν επίσημα συλληφθεί, ενώ 34 έχουν αφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Χθες, η τουρκική ΜΚΟ MLSA (Media and Law Studies Association) ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

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