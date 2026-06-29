Επικοινωνία Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Καναδά: Διμερείς σχέσεις και Σύνοδος ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

Τι συζητήθηκε

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επικοινωνία Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Καναδά: Διμερείς σχέσεις και Σύνοδος ΝΑΤΟ στο επίκεντρο
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ.κ. Μητσοτάκης και Κάρνι συζήτησαν τις προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παραίτηση από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη - Ακολούθησε τον δρόμο της Τζάκρη

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι αρχές της Αργεντινής εντόπισαν μια παραλλαγή του ιού στη Γη του Πυρός

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Oι βασιλικές αγελάδες της Ρουάντα βόσκουν στους κήπους του παλατιού με ποίηση και μουσική

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αίγυπτο

19:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Σκόπελο: «Ο, τι έγινε, ήταν με τη συναίνεσή της», λέει ο 28χρονος κατηγορούμενος

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η ιστορία Κούρδου ποδοσφαιριστή που παίζει στη Γερμανία και δέχεται προσβολές στην Τουρκία

19:30LIFESTYLE

Η αγωνία της ΕΣΗΕΑ για τα «κοψίματα» στην πρωινή ζώνη: Να διασφαλιστούν οι θέσεις των δημοσιογράφων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο – Κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό κάνναβη

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο υπερυπολογιστής «έβγαλε» το ζευγάρι του τελικού και το φαβορί για την κούπα

19:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Wimbledon: «Αεράτος» στην πρεμιέρα του ο Τσιτσιπάς, έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς

19:14WHAT THE FACT

Αυτές οι χώρες έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης μέχρι το 2050, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Η περιπέτεια του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: Τα εμπόδια εντός και εκτός γηπέδων και το άδοξο τέλος

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σώθηκε από θαύμα μωρό 11 μηνών που κατάπιε ελατήριο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο newsbomb

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενος αποχαιρετισμός: «Twerking» της χήρας πάνω από το φέρετρο - Το viral βίντεο με εκατομμύρια προβολές

18:40ΕΘΝΙΚΑ

Ο αρχηγός ΓΕΑ επισκέφθηκε την Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε δομή πρόνοιας για νέους η ένοπλη επίθεση με τους πέντε νεκρούς

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Καναδά: Διμερείς σχέσεις και Σύνοδος ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο: Την Τρίτη (30/6) η απόφαση για το θάνατό του μετά από βαριά κακοποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

16:52ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στη Ρωσία για τα καύσιμα - Ουρές και ξύλο στα βενζινάδικα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

18:24LIFESTYLE

Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Μου είχε πει ότι έψαχνε όπλο», είπε φίλη της 43χρονης που αυτοκτόνησε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

18:49ΕΛΛΑΔΑ

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο newsbomb

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενος αποχαιρετισμός: «Twerking» της χήρας πάνω από το φέρετρο - Το viral βίντεο με εκατομμύρια προβολές

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα - Καταστράφηκαν θερμοκήπια, κινδύνευσε εκκλησάκι

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Η περιπέτεια του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: Τα εμπόδια εντός και εκτός γηπέδων και το άδοξο τέλος

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σώθηκε από θαύμα μωρό 11 μηνών που κατάπιε ελατήριο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ