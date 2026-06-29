Επικοινωνία Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Καναδά: Διμερείς σχέσεις και Σύνοδος ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ.κ. Μητσοτάκης και Κάρνι συζήτησαν τις προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.