Λουτρό αίματος στο Σούμι: Δύο ρωσικές βόμβες σε πολυσύχναστη περιοχή - Νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Μια απόλυτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας. Δύο ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (glide bombs) έπληξαν με απόλυτη ακρίβεια μια εξαιρετικά πολυσύχναστη ζώνη πολιτών στην περιοχή Ζαρίτσνι, την ώρα που η κίνηση στους δρόμους ήταν αυξημένη, μετατρέποντας το σημείο σε μια άμορφη μάζα από σίδερα και συντρίμμια.

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Η μία από τις δύο βόμβες KAB ισοπέδωσε μια στάση αστικού λεωφορείου, όπου εκείνη τη στιγμή περίμεναν πολίτες, ενώ οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν ένα κίτρινο λεωφορείο με ολόκληρη την πλευρά του διαλυμένη από το ωστικό κύμα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, Όλεχ Χριχόροφ, ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα νοσοκομεία ανέρχονται σε 17.

Surveillance video from a coffee shop showed the moment customers, including children, ducked for cover from apparent missile strikes Friday afternoon in Sumy, Ukraine. pic.twitter.com/SVEAAHuLf3 — CBS News (@CBSNews) July 11, 2026

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία της κρατικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης (SES) συνεχίζουν τις έρευνες στα χαλάσματα για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων, καθώς οι ζημιές έχουν επεκταθεί σε προσόψεις γειτονικών πολυκατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. Κι όμως, οι αρχές απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις στους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια και να μην πλησιάζουν τη ζώνη της καταστροφής, καθώς η τακτική των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων (double tap) στο ίδιο σημείο αποτελεί μόνιμη απειλή.

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