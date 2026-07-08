Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια

Ένας άνδρας γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, ενώ στις βενζινοπίστολες ενός πρατηρίου της Tatneft στη Μόσχα φαίνονται πινακίδες στα ρωσικά με τις ενδείξεις «Δεν υπάρχει ντίζελ» και «Δεν υπάρχει βενζίνη υψηλής ποιότητας», τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Η Ρωσία επέβαλε την Τετάρτη επίσημη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, μια κίνηση που στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του εφοδιασμού της εγχώριας αγοράς. Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα ξεκινήσει την εισαγωγή πετρελαιοειδών εντός του Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο ενεργειακός τομέας της χώρας. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης υπό τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Νόβακ να σημειώνει ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει προκλητική.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, για να καλυφθούν τα κενά, η Ρωσία πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή της στρεφόμενη σε προϊόντα χαμηλότερης περιβαλλοντικής κλάσης, ενώ ήδη συζητούνται εκπτώσεις στα τιμολόγια των σιδηροδρομικών μεταφορών με τους ρωσικούς σιδηροδρόμους RZD ώστε οι εισαγωγές να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

Τα ουκρανικά πλήγματα και η παράλυση των διυλιστηρίων

Η αιτία πίσω από αυτές τις πρωτοφανείς ελλείψεις εντοπίζεται στην έντονη εκστρατεία των ουκρανικών δυνάμεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο στρατός έπληξε με επιτυχία 16 μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς καυσίμων, θέτοντας εκτός λειτουργίας περισσότερο από το 30% της συνολικής ικανότητας διύλισης της χώρας. Μονάδες όπως το διυλιστήριο Νόρσι στο Νίζνι Νόβγκοροντ, το διυλιστήριο της Gazprom Neft στη Μόσχα, αλλά και εγκαταστάσεις στο Βολγκογκράντ και το Κουίμπισεφ αναγκάστηκαν να διακόψουν τις εργασίες τους για έκτακτες και χρονοβόρες συντηρήσεις.

Η Μόσχα πάντως προσπαθεί να υποβαθμίσει την κρισιμότητα της κατάστασης, με τον Πούτιν να παραδέχεται μεν την ύπαρξη ελλείψεων, αλλά να επιμένει ότι το ζήτημα ελέγχεται και οι κατεστραμμένες υποδομές αποκαθίστανται γρήγορα.

Από κυρίαρχος εξαγωγέας, σε αναζήτηση ξένων καυσίμων

Η στροφή της Ρωσίας προς τις εισαγωγές αποτελεί μια σπάνια ιστορική αναστροφή, καθώς η χώρα είχε να εισάγει μεγάλους όγκους ενέργειας από τη δεκαετία του 1990, αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πριν από τη λήψη αυτού του μέτρου για το ντίζελ, η Μόσχα είχε ήδη εφαρμόσει από τις αρχές Ιουνίου μια προσωρινή απαγόρευση στις εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων με ισχύ έως τις 30 Νοεμβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με χώρες όπως η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Ινδία για την προμήθεια βενζίνης και άλλων καυσίμων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι αγορές από το εξωτερικό θα προχωρήσουν κανονικά εφόσον επιτευχθούν συμφωνίες σε αποδεκτές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπου η τουριστική περίοδος και οι αγροτικές εργασίες απαιτούν αυξημένη σταθερότητα στα καύσιμα.

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