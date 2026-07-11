Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο: Συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση

Πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν νέα πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο: Συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά σε ένα κτίριο που χτυπήθηκε κατά την διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. 2 Ιουλίου 2026

Β.Ζελένσκι/Χ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ουκρανική πρωτεύουσα να μπαίνει ξανά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο, οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν προτού προλάβουν να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού, οι οποίες τελικά ήχησαν αρκετά λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των τοπικών αρχών, η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, προχώρησε σε επείγουσα ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν άμεσα ασφαλή καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός, καθώς ο κίνδυνος για νέα πλήγματα παραμένει υψηλός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:19ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο σε σουπερ μαρκετ

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Marfin: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των συλληφθέντων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Aνατροπή αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό στον Κηφισό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Ιουλίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Στους 648 οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα - 1830 τα κρούσματα

05:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο: Συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση

04:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Apple μηνύει την OpenAI για κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω πρώην υπαλλήλων

04:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη με τις εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Οι καταγγελίες για εμπρησμό

04:09ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για Ιράν και ναυσιπλοΐα

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 4000 οι νεκροί - Πάνω από 16.000 οι τραυματίες

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαθίστανται οι σχέσεις Αλγερίας - Μαλί: Ανοιξε τον εναέριο χώρο το Αλγέρι

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέιλορ Σουίφτ κατέβαλε 160.000 δολάρια στον δήμο Νέας Υόρκης για το γάμο της

02:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026 - Ξεκινούν την Δευτέρα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ο στρατός σκότωσε πάνω από 300 μέλη τρομοκρατικών ομάδων

01:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκρήξεις στη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ - 112 στους κατοίκους

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά θα δεχτούμε τον μεσολαβητή του Κατάρ

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά

00:05LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: «Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας με σταμάτησαν, ξέχασα ποια ήθελα να γίνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

04:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη με τις εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Οι καταγγελίες για εμπρησμό

21:07ΕΛΛΑΔΑ

«Αυτοί είναι, πιάστε τους»: Πώς έγινε η σύλληψη των υπόπτων για τον εμπρησμό στη Marfin, 16 χρόνια μετά: Η έρευνα από το μηδέν, τα ψηφιακά πειστήρια και το καινούριο υλικό

18:42LIFESTYLE

«Πυρ και μανία» ο Στέλιος Ρόκκος: Η φάρσα της συντρόφου του που τον έκανε έξαλλο - Βίντεο

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

22:10LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του έπειτα από τέσσερα χρόνια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άγριο λιντσάρισμα στις διαδηλώσεις για τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης - Σκληρές εικόνες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το έγκλημα – Στο «φως» η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα σειρά αρχείων για τα UFO: «Δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα δει μέχρι τότε»

22:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Ιπτάμενος» Τεντόγλου: Έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8.52 μέτρα - Δείτε βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Marfin, 16 χρόνια μετά: Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης - Δύο συλλήψεις - Ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα στη Βρετανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ευφημία: Γιατί η Εκκλησία την τιμά δύο φορές τον χρόνο - Τι σηματοδοτεί η αυριανή γιορτή

00:05LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: «Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας με σταμάτησαν, ξέχασα ποια ήθελα να γίνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ