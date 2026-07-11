Χάος και ουρές χιλιομέτρων στα ρωσικά βενζινάδικα μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια

Η συστηματική στόχευση από πλευράς της Ουκρανίας των μεγάλων διυλιστηρίων πετρελαίου της Ρωσίας προκαλεί πανεθνική έλλειψη καυσίμων, αλλάζοντας ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Σύμφωνα με Ρώσους πολίτες που μίλησαν στο Al Jazeera, h κατάσταση αυτή την εβδομάδα έγινε με κάποιο ακόμα χειρότερη, καθώς, ενώ στο παρελθόν αποδεικνυόταν ότι υπήρχαν περισσότερα καύσιμα στους μεγάλους σταθμούς ανεφοδιασμού, πλέον όπως τονίζουν «οδηγείς και συχνά δεν υπάρχει βενζίνη πουθενά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να ψάχνουν άσκοπα για ώρες».

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Η γεωγραφία της κρίσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος των 83 περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, Η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία υποχώρησε σε επίπεδο που αντιστοιχεί μόλις στο 65% της μέσης εποχικής κατανάλωσης, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οδήγησαν σε αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας σε μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου.

Παράλυση στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας

Οι ζημιές από τις επιθέσεις ανάγκασαν σε αναστολή εργασιών πολλές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των NORSI και Omsk, που αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς βενζίνης στη χώρα. Την ίδια ώρα, το διυλιστήριο του Σαράτοφ, ακόμα ένας σημαντικός παραγωγός, υποχρεώθηκε επίσης να σταματήσει την παραγωγή. Όπως αναφέρουν πηγές που διατήρησαν την ανωνυμία τους, η παραγωγή βενζίνης υπολείπεται της ποσότητας που απαιτείται για αυτή την εποχή, κατά την οποία ο καλοκαιρινός καιρός αυξάνει την οδηγική δραστηριότητα, κατά 40.000 έως 45.000 μετρικούς τόνους την ημέρα. Η καθημερινή ζήτηση στη Ρωσία αγγίζει τους 115.000 με 120.000 τόνους κατά την περίοδο αιχμής, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα έφτασε στο 35%, έναντι 25% που ήταν τον Ιούνιο.

Τα αίτια πίσω από το κραχ της τροφοδοσίας

Οι συστηματικές επιθέσεις με ουκρανικά drones κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας περίπου το ένα τρίτο της ρωσικής ικανότητας διύλισης πετρελαίου, με αποκορύφωμα το ισχυρό πλήγμα στο κρίσιμο διυλιστήριο Καπότνια της Μόσχας. Για να καλυφθεί το κενό στην πρωτεύουσα, τα περιφερειακά αποθέματα καυσίμων ανακατευθύνθηκαν εσπευσμένα, απογυμνώνοντας τις μικρότερες περιοχές και εντείνοντας το πρόβλημα. Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος δανεισμού και τα αυξημένα επιτόκια εμπόδισαν τα ανεξάρτητα πρατήρια να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας, αφήνοντας την αγορά εντελώς απροετοίμαστη εμπρός σε αυτό το σοκ.

Συμπλοκές και απόγνωση στις ουρές

Η αναμονή που διαρκεί πολλές ώρες έχει προκαλέσει ακραία ένταση, με αποτέλεσμα να ξεσπούν άγριοι ξυλοδαρμοί και καυγάδες μεταξύ οδηγών για μια θέση στην ουρά. Σύμφωνα με πηγές από την Ρωσία, η οργή των απλών πολιτών ξεχείλισε όταν τοπικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικές οικογένειες απέκτησαν προνομιακή πρόσβαση στα καύσιμα, παρακάμπτοντας τις ατελείωτες σειρές των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η απόγνωση οδήγησε κάποιους να στήνουν σκηνές κοντά στα βενζινάδικα, ενώ καταγράφηκαν μέχρι και περιστατικά όπου πολίτες τρυπούσαν τα ρεζερβουάρ γειτονικών οχημάτων για να κλέψουν λίγη βενζίνη.

Τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα

Αντιμέτωπη με το γενικευμένο πρόβλημα, η ρωσική κυβέρνηση προχώρησε στην πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για να προστατεύσει την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές επιβλήθηκε αυστηρό δελτίο, περιορίζοντας τις πωλήσεις στα 30 ή 50 λίτρα ανά όχημα και απαγορεύοντας τη χρήση μεγάλων δοχείων. Όπως ανακοινώθηκε, σε πόλεις όπως η Ανάπα, επιστρατεύτηκαν Κοζάκοι και τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν απευθείας στα πρατήρια για να ελέγξουν το πλήθος και να σταματήσουν τα περιστατικά βίας. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε την εξέταση πρόσθετων βημάτων με τη συμμετοχή των επικεφαλής των κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών, δηλώνοντας ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες των επιθέσεων στις ειρηνικές πολιτικές υποδομές.

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