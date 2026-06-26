Art and Motion: Η νέα έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, εμπνευσμένη από το Rally Acropolis

Η νέα έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη με τίτλο ART AND MOTION, θα παρουσιαστεί στο νέο εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου, στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αθηνών 184, την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στις 7:00 μ.μ.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, δημιουργός του επίσημου επάθλου του Rally Acropolis 2026, μέσω της έκθεσης, παρουσιάζει τη σχέση της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, την έμπνευση πίσω από το έργο που θα συνοδεύσει τους φετινούς νικητές και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει την ταχύτητα, την ένταση και το συναίσθημα ενός αγώνα.

Με μια πορεία δεκαετιών αφιερωμένη στην κίνηση και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, η καταξιωμένη εικαστικός εξηγεί πώς το Rally Acropolis αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της και αποκαλύπτει τις προσωπικές της αναφορές από έναν κόσμο που συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημιουργικότητά της μέχρι και σήμερα.

«Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός έργου για έναν θεσμό όπως το Ράλλι Acropolis ή για ένα έργο που προκύπτει αποκλειστικά από προσωπική έμπνευση, είναι ακριβώς η ίδια. Αυτά είναι αλληλένδετα. Και τα δύο προκύπτουν από εσωτερική διεργασία και προσωπική έμπνευση, την οποία καταθέτω στον καμβά.

Το πλέον άμεσο project, είναι στις 28 Ιουνίου 2026, την ημέρα της απονομής των επάθλων στους νικητές του «Ράλλι Acropolis 2026 - ΤΟ ΡΑΛΛΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ», τα οποία έχω δημιουργήσει εγώ. Την ίδια ημέρα, εγκαινιάζεται στο Λουτράκι, στο νέο χώρο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ) το οποίο έχει όλη την έρευνα του νεότερου πολιτισμού της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας, η σύγχρονη συλλογή του με θεματολογία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο μεγαλείο του, με τεράστια έργα της F1 και έργα από το Ράλλι Acropolis και άλλα ράλλυ».

Ο πίνακας της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη που αποτυπώνεται στο τρόπαιο των νικητών του «Ράλλυ Ακρόπολις 2026»

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ελληνίδες εικαστικούς, με διεθνή παρουσία. Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη και συνέχισε τις σπουδές της στην Ιταλία, όπου απέκτησε διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.

Εγινε γνωστή για το δυναμικό, εξπρεσιονιστικό ύφος της, το οποίο αποτυπώνεται στην κίνηση, την ταχύτητα και την ενέργεια. Στο έργο της πρωταγωνιστούν συχνά τα motorsport, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα ιστιοπλοϊκά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γενικότερα ο κόσμος του αθλητισμού, μια θεματολογία που την καθιέρωσε διεθνώς ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες του είδους.

Η πορεία της συνδέθηκε με κορυφαίους θεσμούς και οργανισμούς. Υπήρξε επίσημη καλλιτέχνιδα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου έργα της χρησιμοποιήθηκαν σε επίσημες αφίσες και εκδόσεις των Αγώνων. Παράλληλα, το 1998 επιλέχθηκε από τη Laborghini για τη δημιουργία του επετειακού έργου “La storia della Lamborghini”, το οποίο εξακολουθεί να εκτίθεται στα κεντρικά της εταιρίας στην Ιταλία.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, δημιουργός του τρόπαιου για το «Ράλλι Acropolis 2026» δήλωσε σχετικά με αυτό:

«Τα τελευταία χρόνια ο Παρθενώνας – η Ακρόπολη των Αθηνών, ο συμβολισμός της, η τάξη, το μέτρο, η αρμονία, η Ελλάδα, ο πολιτισμός μας, έχουν αποτελέσει τον πυρήνα της ζωγραφικής μου.

Σε εικαστικό επίπεδο, έχει ενταχθεί στη θεματολογία μου και έχει ταξιδέψει σε μήκη και πλάτη, όπως στα γραφεία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Washington DC, σε μουσεία, σε ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο και στο Εθνολογικό Μουσείο του Ναυπλίου, ως εμβληματικό έργο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου-Ι.Β.Π.»

Το RALLY ACROPOLIS – το RALLY ΤΩΝ ΘΕΩΝ

«Κάτω από τον Ιερό Βράχο, 2.500 χρόνια πριν, ξεκινούσε η πομπή των Παναθηναίων, με συμβολισμούς μόνο ειρηνικά πρόσημα. Οι ιππείς, τα τέθριππα, ξεκινούσαν από τον Κεραμεικό, την Ιερά Οδό και κατέληγαν στον Παρθενώνα να τιμήσουν την Αθηνά Παλλάδα».

«73 χρόνια πριν, το 1953 ξεκίνησε τον αγώνα του κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και συνεχίζει. Σε εικαστικό και συμβολικό επίπεδο για μένα, είναι ο εγγύτερος συμβολισμός για τους νικητές του αγώνα.

Δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτό καθ’ αυτό το μνημείο-σύμβολο του μέτρου, της αρμονίας, της ειρήνης, της ευγενούς άμιλλας».

«Μέσα από αυτόν τον συλλογισμό μου, μόνο ο Παρθενώνας ως παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας και του μέτρου, θα μπορούσε να αποτελέσει το τρόπαιο για τους αγώνες και τους νικητές του ιστορικού αυτού RALLY που ξεκίνησε κάτω από τον Ιερό Βράχο και συνεχίζει την πορεία του μέσα στα χρόνια, για 73 συναπτά έτη».