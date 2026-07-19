Πειραιάς: Επιβάτιδα καταγγέλλει ότι οδηγός ταξί ζήτησε 15 ευρώ για διαδρομή 1 χιλιομέτρου

Snapshot Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι το κόστος ήταν χαριστικό επειδή περίμενε άλλη κούρσα και θα την έχανε.

Η επιβάτιδα κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό της και όταν ο οδηγός το αντιλήφθηκε της ζήτησε να αποβιβαστεί.

Τελικά, η επιβάτιδα κατέβηκε από το ταξί μετά από περίπου 100 μέτρα και συνέχισε με τα πόδια μέχρι τον σταθμό του μετρό. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που καταγράφει τον έντονο διάλογο μεταξύ μιας επιβάτιδας και οδηγού ταξί στον Πειραιά, με αφορμή το κόστος μιας σύντομης διαδρομής.

Η Έφη Παπαμιχαλή, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (17/07), περίπου στις 20:00, έξω από το λιμάνι του Πειραιά.

Όπως ανέφερε, μόλις επέστρεψε από ταξίδι και, έχοντας μαζί της αρκετές αποσκευές, αναζήτησε ταξί για να μεταβεί από το σημείο όπου βρισκόταν μέχρι τον σταθμό του μετρό, μια απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου.

«Βγήκα από το λιμάνι σε πύλη που ήταν λίγο μακριά από τον σταθμό του μετρό. Επειδή είχα πολλά πράγματα, αποφάσισα να πάρω ταξί για να μην περπατήσω με όλες τις αποσκευές. Ο οδηγός ήταν στην πιάτσα και, όταν κατάλαβε ότι έψαχνα ταξί, προσφέρθηκε πρόθυμα να με μεταφέρει, χωρίς όμως να μου αναφέρει από πριν το κόστος της διαδρομής», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, μόλις επιβιβάστηκε στο όχημα, ο οδηγός της είπε ότι η διαδρομή θα κόστιζε 15 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο κόμιστρο για διαδρομή με ταξί ανέρχεται στα 4 ευρώ, ενώ η χρέωση ανά χιλιόμετρο διαμορφώνεται στα 0,90 ευρώ. Παράλληλα, για κάθε αποσκευή βάρους άνω των 10 κιλών προβλέπεται επιπλέον χρέωση 0,39 ευρώ.

«Δεν έβαλε ταξίμετρο. Μου είπε ότι η διαδρομή κοστίζει 15 ευρώ, παρότι ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο, και ότι μου κάνει χάρη, γιατί τον περιμένει άλλη κούρσα και μπορεί να τη χάσει», υποστήριξε.

Η κ. Παπαμιχαλή ανέφερε ότι η διαδρομή θα διαρκούσε περίπου δύο λεπτά, ενώ αποφάσισε να καταγράψει μέρος του περιστατικού με το κινητό της τηλέφωνο.

«Μπήκα στο ταξί και του ζήτησα να με πάει από το λιμάνι του Πειραιά στο μετρό. Ήταν ακριβώς δύο λεπτά απόσταση, απλώς είχα τα πράγματά μου και δεν μπορούσα να περπατήσω», είπε.

Όπως υποστηρίζει, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι βιντεοσκοπούσε τη συνομιλία και σκόπευε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, της ζήτησε να αποβιβαστεί.

«Όταν κατάλαβε ότι καταγράφω όλα αυτά και ότι έχω σκοπό να ανεβάσω όλο το σκηνικό, μου είπε "κατέβα τώρα και δεν θα σου ζητήσω τα 4 ευρώ", καθώς είχε προλάβει να με μεταφέρει περίπου 100 μέτρα. Τελικά κατέβηκα και πήγα με τα πόδια μέχρι τον σταθμό του μετρό», ανέφερε.