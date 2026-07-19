Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδελφοί Τέιτ: Αντιμέτωποι με 38 νέες κατηγορίες

Οι Άντριου και Τριστάν Τέιτ τέθηκαν υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές κατόπιν σφραγισμένου εντάλματος, καθώς η Βρετανία ζητά επίσημα την έκδοσή τους για σωρεία αδικημάτων που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 2010-2017.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδελφοί Τέιτ: Αντιμέτωποι με 38 νέες κατηγορίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Στα χέρια της υπηρεσίας U.S. Marshals Service έπεσαν το Σάββατο στο Μαϊάμι οι διαβόητοι influencers Άντριου και Τριστάν Τέιτ, μεταφέροντας το κέντρο βάρος μιας πολυετούς διεθνούς δικαστικής διαμάχης στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η σύλληψη των δύο αδελφών, που διαθέτουν διπλή αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των βρετανικών εισαγγελικών αρχών, οι οποίες επιδιώκουν την έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για σοβαρότατα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων.

Το βρετανικό κατηγορητήριο

Η εισαγγελία της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι οι νέες διώξεις αφορούν πράξεις που τελέστηκαν σε περιοχή βόρεια του Λονδίνου, όπου και μεγάλωσαν οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη δήλωση των βρετανικών αρχών, πέρα από τις κατηγορίες που είχαν γίνει γνωστές το 2025 και αφορούσαν τρεις γυναίκες, προστέθηκαν συνολικά 38 νέες κατηγορίες που σχετίζονται με τέσσερα επιπλέον θύματα.

Την ίδια ώρα, και οι δύο άνδρες κατηγορούνται για βιασμό και human trafficking, ενώ ο 39χρονος Άντριου Τέιτ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόσθετη κατηγορία της αποκόμισης κέρδους από πορνεία. Κι όμως, το κατηγορητήριο γίνεται ακόμα πιο βαρύ για τον μεγαλύτερο από τους δύο αδελφούς, καθώς του αποδίδονται 19 κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιών και υλικό ακραίας πορνογραφίας. Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μπέντφορντσιρ, που ηγήθηκε των ερευνών, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η φυγή από τη Ρουμανία και η υπερασπιστική γραμμή στο Μαϊάμι

Η δράση των αδελφών Τέιτ είχε απασχολήσει έντονα τη διεθνή επικαιρότητα ήδη από το 2022, όταν συνελήφθησαν στη Ρουμανία, χώρα στην οποία είχαν μετακομίσει από το 2016. Εκεί κατηγορήθηκαν για τη δημιουργία κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, ωστόσο η δικαστική διαδικασία δεν προχώρησε λόγω νομικών και διαδικαστικών κολλημάτων.

Πέρυσι, οι ρουμανικές αρχές τους επέτρεψαν να αποχωρήσουν από τη χώρα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να ταξιδέψουν στη Φλόριντα με ιδιωτικό τζετ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι δύο influencers αναμένεται να οδηγηθούν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δικηγόρο τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, η πλευρά των κατηγορουμένων αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις ως λάσπη και συκοφαντίες που έχουν ως μοναδικό στόχο να τορπιλίσουν τις αγωγές δυσφήμισης που έχουν καταθέσει οι αδελφοί Τέιτ στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πελάτες του θα αφεθούν ελεύθεροι, σημειώνοντας με νόημα πως η Αμερική δεν πρόκειται να κάνει την πολιτική «βρώμικη δουλειά» της Βρετανίας.

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