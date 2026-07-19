Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Η CENTCOM ανακοίνωσε τον θάνατο δυο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απωλειών των ΗΠΑ αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου

Μίλτος Τσεκούρας

Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά την επίθεση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στην αμερικανική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και τραυματισμούς.
  • Τα πλήγματα των ΗΠΑ στοχεύουν στη μείωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ και στην τιμωρία του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
  • Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές στο Κουβέιτ, όπως πετρελαϊκή εγκατάσταση και μονάδα αφαλάτωσης νερού, με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να καταγγέλλει εγκλήματα πολέμου.
  • Η συμφωνία κατανόησης της 17ης Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει παραβιαστεί από αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που προειδοποιεί για συνεχιζόμενα πλήγματα μέχρι την αποκατάσταση της ηρεμίας.
  • Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει ξανά, ενώ οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα.
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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως άρχισαν να διεξάγουν νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για να «τιμωρήσουν» τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετά τους θανάτους δυο αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου έως ενδιάμεσου βεληνεκούς χτύπησαν την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι Αμερικανοί στρατιωτικοί.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους», του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, άρχισαν χθες στις 18:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ», πρόσθεσε.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και Tasnim, μετέδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί στη Σιρίκ, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στο στενό του Ορμούζ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA έκανε λόγο για «επίθεση του αμερικανού εχθρού κοντά στη Χατζαμπάντ», στην ίδια νότια επαρχία, την Ορμουζγκάν.

Χθες Σάββατο, η CENTCOM ανακοίνωσε τον θάνατο δυο αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απωλειών των ΗΠΑ αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου και ότι αγνοείται τρίτος έπειτα από «επίθεση ιρανικών πυραύλων και drones» την Παρασκευή στην Ιορδανία.

Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16.

Οι εχθροπραξίες, που ξανάρχισαν αυτόν τον μήνα, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν, είναι οι πιο εκτεταμένες μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

«Αξέχαστα μαθήματα»

«Τώρα που ο αμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του που αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση.

Οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της καταρχήν συμφωνίας που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο κρατών τη 17η Ιουνίου, κι είχε σκοπό να σιγήσουν τα όπλα, από αμερικανικής πλευράς, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του αμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία», έκρινε.

Σύμφωνα με απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, από την 27η Ιουνίου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους κι έχουν τραυματίσει άλλους 500 και πλέον.

Χθες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Το Μπαχρέιν, όπου φιλοξενείται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και βρίσκονται καίριας σημασίας υποδομές, μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

Ζημιές στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με τις αρχές του Κουβέιτ, τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση «ζωτικής» σημασίας και έθεσαν εκτός λειτουργίας μονάδα αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρισμού. Ήδη, άλλη τέτοια εγκατάσταση στο εμιράτο μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν την προηγουμένη.

Με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 47° Κελσίου καταδίκασαν την στοχοποίηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «απαραίτητων υποδομών». Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), περιφερειακός οργανισμός των πετρομοναρχιών του Κόλπου, κατήγγειλε πως πρόκειται για «εγκλήματα πολέμου».

«Ο φόβος για διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προφανής, με δεδομένες τις γενικές εκκλήσεις να μειωθεί η κατανάλωση και να τεθούν εκτός λειτουργίας συσκευές που δεν είναι απόλυτα απαραίτητες», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μαχμούντ, 46χρονος Αιγύπτιος ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ. Αναφέρθηκε στην «ανησυχία» του πληθυσμού μπροστά στην «εξάπλωση του πολέμου».

Στο Ιράν, οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν ανέφεραν ότι αμερικανοί βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν ολοσχερώς» σταθμό άντλησης θαλασσινού νερού και ηλεκτρικό μετασχηματιστή σε μονάδα αφαλάτωσης.

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, τα επεισόδια στη θάλασσα διαδέχονται το ένα το άλλο στο στενό του Ορμούζ. Το άνοιγμά του ήταν το κυριότερο κεκτημένο της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου, όμως η κίνηση των εμπορικών πλοίων έχει πλέον σταματήσει σχεδόν τελείως και πάλι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

Περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα περνούσε από το στενό προπολεμικά.

Μετά το νέο κλείσιμό του οι ΗΠΑ επέβαλαν ξανά, εν είδει αντιποίνων, τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μερικές ημέρες έπειτα από την άρση του δυνάμει του μνημονίου κατανόησης.

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