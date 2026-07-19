Τραμπ: «Ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως» - Η διαταγή προς τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή

Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στη φονική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσαν ιρανικές δυνάμεις εναντίον βάσης στην Ιορδανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: «Ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως» - Η διαταγή προς τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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Διαταγή προς την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ανοίξει «τις πύλες της κόλασης» εναντίον του Ιράν εξέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο Channel 14.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στη φονική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσαν ιρανικές δυνάμεις εναντίον βάσης στην Ιορδανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι η απώλεια αμερικανικού προσωπικού αποτελεί κόκκινη γραμμή, με τον Τραμπ να δηλώνει πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός κατά την υπηρεσία προς την πατρίδα, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη θέση ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον υποβαθμίζει τις απειλές της Τεχεράνης για οριστική αποχώρηση από το Μνημόνιο Συνεργασίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ποσώς τον ενδιαφέρει» η στάση του ιρανικού καθεστώτος.

Διεύρυνση των βομβαρδισμών και στρατηγική απομόνωση

Στο επιχειρησιακό πεδίο, οι αεροπορικές επιδρομές της CENTCOM έχουν ήδη ξεφύγει από τον στενό γεωγραφικό περιορισμό των Στενών του Ορμούζ, όπου αρχικά πλήττονταν μόνο ραντάρ και αποθήκες drones.

Σύμφωνα με στρατιωτικές αναφορές, το έβδομο κύμα αμερικανικών πληγμάτων επεκτείνεται πλέον σε όλο το μήκος των ακτών του Κόλπου, πλήττοντας στρατηγικές υποδομές στην επαρχία Χουζεστάν και την πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Πάντως το πιο κρίσιμο στοιχείο της επιχείρησης εντοπίζεται γύρω από το στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν συστηματικά τις γέφυρες και το σιδηροδρομικό δίκτυο που οδηγούν στην πόλη, μια κίνηση που ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια πλήρους απομόνωσης της επαρχίας Χορμοζγκάν, ενδεχομένως για τη δημιουργία προγεφυρώματος.

Μετασταθμεύσεις δυνάμεων και πολεμική προετοιμασία

Η γενικευμένη κινητοποίηση των ΗΠΑ πιστοποιείται και από τις εκτεταμένες μετακινήσεις προσωπικού και μέσων σε ολόκληρη την περιοχή. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανανέωσε την αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία για τη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ενώ η αμερικανική αεροπορία απομακρύνει μαχητικά από εκτεθειμένες βάσεις του Κόλπου, όπως η Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Αντίθετα, δεκάδες στελθ μαχητικά F-35 και F-22, μαζί με F-15, προσγειώθηκαν στη βάση Λέικενχιθ της Βρετανίας, ενώ στην περιοχή της σύγκρουσης σπεύδουν επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Το κλίμα πολεμικής ετοιμότητας ενίσχυσε και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος δημοσιοποίησε βίντεο με στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2, μια σημειολογική κίνηση που παραπέμπει άμεσα στην έναρξη της επιχείρησης «Σαγήνη της Ερήμου».

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