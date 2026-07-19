Μονακό: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά

Snapshot Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Salle des Étoiles του Μόντε Κάρλο και ήταν η 77η διοργάνωση του γκαλά.

Η πριγκίπισσα φορούσε μια χρυσή δημιουργία με ανοιχτή πλάτη, ενώ ο πρίγκιπας Αλβέρτος είχε επίσημη εμφάνιση με λευκό σακάκι και κόκκινο παπιγιόν.

Το πριγκιπικό ζεύγος, ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και συμμετείχε ενεργά στον χορό μαζί με τους καλεσμένους.

Το βίντεο του χορού τους υπό τους ήχους του «I've Got So Much to Give» του Μπάρι Γουάιτ αναδείχθηκε σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα Σαρλίν και ο πρίγκιπας Αλβέρτος έκλεψαν τις εντυπώσεις στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά του Ερυθρού Σταυρού του Μονακό, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή όταν χόρεψαν μαζί ένα ρομαντικό βαλς.

Η 48χρονη πριγκίπισσα εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή στην 77η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στο Salle des Étoiles του Μόντε Κάρλο, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή χρυσή δημιουργία με ανοιχτή πλάτη. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος συμπλήρωσε την επίσημη εικόνα της βραδιάς με μαύρο παντελόνι, λευκό σακάκι, λευκό πουκάμισο και κόκκινο παπιγιόν.

Ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού του Μονακό, το πριγκιπικό ζεύγος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα επίσημα καθήκοντά του, καθώς ανέβηκε στην πίστα μαζί με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τους δείχνει να χορεύουν υπό τους ήχους του «I've Got So Much to Give» του Μπάρι Γουάιτ, προσφέροντας μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.