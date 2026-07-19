Τι να κάνετε αν μπει άμμος παραλίας στο μάτι σας

Άμμος παραλίας στο μάτι: Ασφαλείς πρώτες βοήθειες και πότε να πάτε σε γιατρό.

Newsbomb

Τι να κάνετε αν μπει άμμος παραλίας στο μάτι σας
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η άμμος παραλίας στο μάτι μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο, δακρύρροια, ερυθρότητα και αίσθηση τραχύτητας. Τα περισσότερα μικρά σωματίδια μπορούν να ξεπλυθούν με ασφάλεια, αλλά το τρίψιμο του ματιού μπορεί να σύρει άμμο στον κερατοειδή και να προκαλέσει γρατσουνιά.

Ο στόχος είναι απλός: σταματήστε το τρίψιμο, ξεπλύνετε απαλά, προστατέψτε το μάτι και μάθετε πότε ο ερεθισμός μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από «λίγη άμμος στο μάτι».

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα αν μπει άμμος στο μάτι σας

  1. Σταματήστε να αγγίζετε ή να τρίβετε το μάτι. Το τρίψιμο μπορεί να σπρώξει την άμμο βαθύτερα κάτω από το βλέφαρο ή να γρατσουνίσει την διαφανή μπροστινή επιφάνεια του ματιού, που ονομάζεται κερατοειδής.
  2. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και καθαρό νερό πριν τα πλησιάσετε το μάτι.
  3. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους προσεκτικά και μόνο εάν βγαίνουν εύκολα. Μην ξαναβάλετε τους ίδιους φακούς μέχρι το μάτι να είναι φυσιολογικό και να μην είναι πλέον κόκκινο ή επώδυνο.
  4. Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας αρκετές φορές. Τα δάκρυα μπορούν να ξεπλύνουν με φυσικό τρόπο τους μικρούς κόκκους άμμου.

Πώς να ξεπλύνετε την άμμο από το μάτι σας

Χρησιμοποιήστε καθαρό, χλιαρό νερό, αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες. Γείρετε το κεφάλι σας έτσι ώστε το πάσχον μάτι να είναι χαμηλότερα, επιτρέποντας στο νερό να αποστραγγίζεται μακριά από το άλλο μάτι.

Μπορείτε να ξεπλύνετε:

  • Κρατώντας το μάτι ανοιχτό κάτω από μια απαλή ροή καθαρού νερού
  • Αφήνοντας το νερό του ντους να τρέχει από το μέτωπο πάνω από το πάσχον μάτι
  • Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό κύπελλο για να ρίχνετε νερό στο μάτι
  • Εφαρμόζοντας επανειλημμένα αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή τεχνητά δάκρυα

Διατηρήστε την ροή απαλή. Μην συγκλονίζετε το μάτι με νερό υψηλής πίεσης και μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό, νερό πισίνας ή νερό από αβέβαιη πηγή.

Τι πρέπει να αποφύγετε

  1. Μην χρησιμοποιείτε δάχτυλα, μπατονέτες, χαρτομάντιλα, τσιμπιδάκια ή πετσέτες για να βγάλετε τους κόκκους της άμμου. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να γρατσουνίσουν το μάτι ή να εισαγάγουν μικρόβια.
  2. Μην χρησιμοποιείτε σταγόνες για την ανακούφιση από την ερυθρότητα και για να καλύψετε τον ερεθισμό. Δεν αφαιρούν την άμμο και μπορεί να καθυστερήσουν την κατάλληλη φροντίδα εάν το μάτι τραυματιστεί.
  3. Μην φορέσετε φακούς επαφής για όσο το μάτι είναι επώδυνο, κόκκινο, δακρυσμένο ή ευαίσθητο στο φως.
ζευγαρι στην παραλια

Τι γίνεται αν το μάτι εξακολουθείτε να νιώθετε άμμο στο μάτι μετά το ξέπλυμα;

Μια αίσθηση άμμου μπορεί να παραμείνει για λίγο μετά την απομάκρυνση όλων των κόκκων, επειδή η επιφάνεια του ματιού είναι ερεθισμένη. Τα τεχνητά δάκρυα μπορεί να βοηθήσουν στην καταπράυνση της ξηρότητας και της τριβής.

Ωστόσο, εάν η αίσθηση συνεχιστεί, ο κερατοειδής μπορεί να είναι γρατσουνισμένος ή ένα σωματίδιο μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένο κάτω από το βλέφαρο. Οι γρατσουνιές του κερατοειδούς μπορεί να είναι επώδυνες και μπορεί να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ειδικά σε όσους φορούν φακούς επαφής.

Πότε πρέπει να πάτε σε οφθαλμίατρο

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν έχετε:

  • έντονο πόνο
  • θολή όραση
  • ευαισθησία στο φως
  • αιμορραγία
  • πρήξιμο
  • ορατό τραύμα
  • δυσκολία στο άνοιγμα του ματιού
  • συμπτώματα που δεν βελτιώνονται μετά το ξέπλυμα

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε βοήθεια εάν η άμμος ήρθε με ένα ισχυρό χτύπημα στο μάτι, εάν ένα σωματίδιο φαίνεται κολλημένο ή εάν η ερυθρότητα και ο πόνος συνεχιστούν για περισσότερο από μερικές ώρες.

Τα παιδιά, οι χρήστες φακών επαφής και τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη οφθαλμολογική επέμβαση θα πρέπει να αξιολογούνται νωρίτερα, επειδή η μόλυνση ή ο τραυματισμός του κερατοειδούς μπορεί να γίνει πιο σοβαρός.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να ξεπλύνω το μάτι μου με θαλασσινό νερό στην παραλία;

Όχι. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό βρύσης, εμφιαλωμένο νερό, αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή οφθαλμικές σταγόνες. Το θαλασσινό νερό περιέχει αλάτι και ίσως άμμο, μικροοργανισμούς και ερεθιστικά που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση του ματιού.

Μπορώ να κοιμηθώ και να δω αν θα νιώσω καλύτερα αύριο;

Όχι εάν ο πόνος, η ερυθρότητα, η θολή όραση και η ευαισθησία στο φως συνεχιστούν. Οι τραυματισμοί στην επιφάνεια του ματιού μπορεί να επιδεινωθούν εάν παραμείνουν παγιδευμένα σωματίδια ή εάν αναπτυχθεί μόλυνση.

Συμπέρασμα

Για να απομακρύνετε την άμμο της παραλίας από το μάτι σας, μην το τρίβετε! Πλύνετε τα χέρια σας, αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν είναι δυνατόν, ανοιγοκλείστε τα μάτια σας και ξεπλύνετε απαλά το μάτι με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό.

Οι περισσότεροι μικροί ερεθισμοί βελτιώνονται μετά το ξέπλυμα. Αλλά ο επίμονος πόνος, η ερυθρότητα, η ευαισθησία στο φως, οι αλλαγές στην όραση ή ένα κολλημένο σωματίδιο χρήζουν ιατρικής φροντίδας, επειδή η άμμος μπορεί να γρατσουνίσει τον κερατοειδή.

Πηγές:
aao.org
mayoclinic.org
nhs.uk

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