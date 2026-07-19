Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν 3 ιρανικοί πύραυλοι – Ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά πυρά των ΗΠΑ - Ισραήλ

Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από αμερικανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν 3 ιρανικοί πύραυλοι – Ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά πυρά των ΗΠΑ - Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς την Άκαμπα αναχαιτίστηκαν από αμερικανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας.
  • Ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε σε περιοχή χωρίς κτίσματα και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.
  • Το Ισραήλ ενεργοποίησε τον «Σιδερένιο Θόλο» για να καταρρίψει θραύσματα που πιθανόν απειλούσαν την πόλη Εϊλάτ.
  • Δεν ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης στην ισραηλινή πόλη Εϊλάτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
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Ο στρατός της Ιορδανίας αναφέρει ότι τρεις ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν κατά της νότιας πόλης της Άκαμπα αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας τέταρτος έπεσε σε περιοχή χωρίς κτίσματα, σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων «Πέτρα».

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την επίθεση.Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από αμερικανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας.

Το Ισραήλ ενεργοποίησε τον «Σιδερένιο Θόλο» και αναχαιτιστικά πυρά εκτοξεύθηκαν για να καταρρίψουν θραύσματα που ενδεχομένως απειλούσαν τη γειτονική ισραηλινή πόλη Εϊλάτ. Δεν υπήρξε ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης των κατοίκων στην πόλη.

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