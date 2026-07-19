Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

Snapshot Εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά προς τους κατοίκους για αυξημένη επαγρύπνηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υδροφόρες των τοπικών αρχών παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στις 12:19 εστάλη το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:32, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής προστασίας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 90 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σεληνίων.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στα Σελήνια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τον Αντιπύραρχο Ιωάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, «το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 12:15 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις».

«Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στις 12:19 εκδόθηκε μέσω του 112 προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στις 12:32 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα με οδηγία για απομάκρυνση από την περιοχή».

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι «η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη. Υπάρχει ένας δυτικός άνεμος που στρέφει τη φωτιά προς τα σπίτια, είναι μία δύσκολη φωτιά. Δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνρθωπος».

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