Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας το μεσημέρι της Κυριακής

Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά προς τους κατοίκους για αυξημένη επαγρύπνηση.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες των τοπικών αρχών παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.
Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στις 12:19 εστάλη το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

112.jpg

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:32, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής προστασίας.

74687805120992235373397033577426104161596363n.jpg

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 90 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σεληνίων.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στα Σελήνια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τον Αντιπύραρχο Ιωάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, «το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 12:15 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις».

«Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στις 12:19 εκδόθηκε μέσω του 112 προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στις 12:32 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα με οδηγία για απομάκρυνση από την περιοχή».

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι «η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη. Υπάρχει ένας δυτικός άνεμος που στρέφει τη φωτιά προς τα σπίτια, είναι μία δύσκολη φωτιά. Δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνρθωπος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Μηλάκι Ευβοίας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην παραλία της Αγίας Τριάδας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με 20χρονο - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 5 επιζώντες ναυαγίου εντοπίστηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα - Ανάμεσά τους ένα παιδί

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η πανελλαδική απεργία στο εμπόριο - Αντιδράσεις για την κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι 3 συλληφθέντες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος μετά από επίθεση με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος σε 41χρονο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με βομβαρδιστικό B-2 και F-22 ανάρτησε σύμβουλος του Τραμπ – Η επιλογή της «Nessun Dorma»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Bad Bunny: Σκηνές χάους στη συναυλία στο Μιλάνο - Χαλάζι και καταιγίδα οδήγησαν στην εκκένωση 80.000 θεατών (Βίντεο)

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

10:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Facebook: Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση

10:47WHAT THE FACT

Το «φαινόμενο Μέσι»: Γιατί η Αργεντινή έχει διακοπή ρεύματος κάθε φορά που παίζει η εθνική ομάδα;

10:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι Αργεντινοί «κατέλαβαν» την Times Square – Η Νέα Υόρκη ζει στον ρυθμό του τελικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 66χρονος πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον εαυτό του για τον βιασμό της συντρόφου του

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για περισσότερη αποταμίευση - Πώς οι εργαζόμενοι «χτίζουν» δεύτερη σύνταξη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με Ι.Χ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Αγγλία 4-6: Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδελφοί Τέιτ: Αντιμέτωποι με 38 νέες κατηγορίες

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία - Νεκροί δύο στρατιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ