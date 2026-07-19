Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Snapshot Εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών των Αρχών.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, ενώ μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, με την Πολιτική Προστασία να τους καλεί να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 90 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 23 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η εξάπλωσή του.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Παράλληλα οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σεληνίων.