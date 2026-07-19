Φωτιά στο Μηλάκι Ευβοίας - Ήχησε το 112
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μηλάκι Ευβοίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα της 20ής ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιούνται 9 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
- Στην επιχείρηση συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δίπλα σε σπίτια και στις εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.
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