Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας

Snapshot Η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας οριοθετήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Στις 12:19 και 12:32 εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 90 πυροσβέστες, τρεις πεζοπόρες ομάδες, 23 οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη και προχώρησαν σε ενέργειες πολιτικής προστασίας. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Νωριτερα σήμερα και συγκεκριμένα στις 12:19 εστάλη το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:32, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και προχωρούσαν στις απαραίτητες ενέργειες πολιτικής προστασίας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 90 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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