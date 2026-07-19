Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση

Μία οικογενειακή απόδραση στην Καλιφόρνια εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφικό θρίλερ

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Δύο αδελφές αναγνώρισαν τυχαία τον εαυτό τους και μέλη της οικογένειάς τους σε μια παλιά φωτογραφία που κρεμόταν στον τοίχο του Airbnb όπου διέμεναν στην Καλιφόρνια.
  • Η φωτογραφία ήταν αποτέλεσμα εναέριων λήψεων παραλίας από επαγγελματία φωτογράφο και πιθανώς είχε τραβηχτεί χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητα των απεικονιζόμενων.
  • Η αρχική ανατριχιαστική εμπειρία μετατράπηκε σε αναμνηστικό, καθώς ο οικοδεσπότης χάρισε στις αδελφές ένα αντίγραφο της φωτογραφίας.
  • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκαν παρόμοιες περιπτώσεις και θεωρίες για την ίδια φωτογραφία που εμφανίστηκε σε άλλα καταλύματα, χωρίς να επιβεβαιωθούν.
  • Η ιστορία έγινε viral, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και σχόλια που τη συνέκριναν με σενάριο ταινίας τρόμου.
Snapshot powered by AI

Μπροσρά σε μία απρόσμενη ανακάλυψη βρέθηκαν δύο αδελφές από τη Γιούτα, η Όμπρεϊ και η Λίμπι Μπίρελ, όταν μπαίνοντας στο Airbnb όπου θα διέμεναν, αντίκρισαν μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία στον τοίχο στην οποία… αναγνώρισαν τις ίδιες και μέλη της οικογένειάς τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσαν στο TikTok και μέσα σε λίγες ημέρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από χρήστες που παρομοίασαν την ιστορία με την πλοκή ταινίας τρόμου.

Η φωτογραφία που τους «πάγωσε»

Οι δύο αδελφές ταξίδεψαν στις αρχές Ιουλίου στο Όσιανσαϊντ του Σαν Ντιέγκο μαζί με περίπου 30 συγγενείς, προκειμένου να γιορτάσουν τα 80ά γενέθλια του παππού τους. Λίγο μετά την άφιξή τους στο κατάλυμα, παρατήρησαν μια μεγάλη φωτογραφία από κάποια παραλία διακοσμημένη στον τοίχο.

Αρχικά, ο πατέρας τους σχολίασε πως ένας από τους ανθρώπους που απεικονίζονταν του έμοιαζε πολύ. Όσο όμως κοιτούσαν προσεκτικότερα τη φωτογραφία, συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια ομοιότητα.

airbnb - Φωτογραφίες

Η οικογένεια αναγνώρισε τον πατέρα και τα δύο παιδιά σε μια παλιά φωτογραφία παραλίας που κοσμούσε τον τοίχο του Airbnb

Στην εικόνα βρίσκονταν ο πατέρας τους, η Λίμπι και ο αδελφός τους, Μπρέιντι, όπως ακριβώς ήταν περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

«Θυμόμαστε ακόμη και τα μαγιό που φορούσαμε. Είμαστε πραγματικά εμείς στη φωτογραφία», ανέφερε η Λίμπι στο βίντεο που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Νομίζαμε ότι ήταν η αρχή μιας ταινίας τρόμου»

Μιλώντας στο Fox News Digital, οι δύο αδελφές παραδέχθηκαν ότι το πρώτο τους συναίσθημα ήταν έντονη ανατριχίλα. «Το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε εκεί, πραγματικά είχαμε τρομάξει», δήλωσε η 26χρονη Όμπρεϊ.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια αναρωτιόταν αν ο ιδιοκτήτης γνώριζε ποιοι ήταν ή αν η φωτογραφία είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα. «Ήταν πολύ περίεργο. Αναρωτιόμασταν αν ήξεραν ότι θα ερχόμασταν. Ήμασταν μπερδεμένες και αισθανόμασταν παράξενα», είπε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι η ιστορία θύμιζε σκηνή από ταινία τρόμου, ενώ αρκετοί τους συμβούλευαν ακόμη και να εγκαταλείψουν το κατάλυμα.

Η εξήγηση του οικοδεσπότη

Το μυστήριο λύθηκε όταν η οικογένεια επικοινώνησε με τον οικοδεσπότη του Airbnb. Εκείνος εξήγησε ότι τη διακόσμηση του σπιτιού είχε επιμεληθεί φωτογράφος από το Σαν Ντιέγκο, η οποία ειδικεύεται στις εναέριες λήψεις παραλιών με drone. Οι εικόνες που τραβά κατά τη διάρκεια των λήψεών της μεγεθύνονται και χρησιμοποιούνται ως έργα τέχνης σε τουριστικά καταλύματα.

Σύμφωνα με τις αδελφές, η συγκεκριμένη φωτογραφία πιθανότατα τραβήχτηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια στην παραλία Mission Beach ή Imperial Beach, όταν η οικογένειά τους είχε ταξιδέψει στην περιοχή για τουρνουά ποδοσφαίρου του αδελφού τους.

«Πιστεύουμε ότι η φωτογράφος μάς απαθανάτισε τυχαία εκείνη την ημέρα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ποιοι ήμασταν», είπε η Όμπρεϊ.

Οι θεωρίες που κυκλοφόρησαν στα social media

Παρότι η βασική απορία λύθηκε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν νέα ερωτήματα.

Αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι είχαν δει την ίδια ακριβώς φωτογραφία να κοσμεί άλλα ενοικιαζόμενα καταλύματα, ακόμη και κατοικίες σε διαφορετικές Πολιτείες, όπως η Φλόριντα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώθηκαν, ωστόσο συνέβαλαν ακόμη περισσότερο στη δημοτικότητα της ιστορίας.

airbnb - φωτογραφίες

Η Όμπρεϊ Μπίρελ δείχνει τη φωτογραφία που βρήκαν στο ενοικιαζόμενο σπίτι και στην οποία εμφανίζονται μέλη της οικογένειάς της

Πολλοί μοιράστηκαν παρόμοιες προσωπικές εμπειρίες, αναφέροντας ότι είχαν αναγνωρίσει τον εαυτό τους σε διαφημιστικά φυλλάδια, κορνίζες καταστημάτων ή φωτογραφίες που βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Από τον φόβο... σε ένα ξεχωριστό αναμνηστικό

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, οι δύο αδελφές εξασφάλισαν ένα αντίγραφο της φωτογραφίας, καθώς ο οικοδεσπότης προσφέρθηκε να τους το χαρίσει ως αναμνηστικό.

«Είναι υπέροχο να έχουμε ένα αντίτυπο, ώστε να θυμόμαστε για πάντα αυτή την απίστευτη σύμπτωση», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι όσοι επισκεφθούν στο μέλλον το συγκεκριμένο Airbnb μπορούν πλέον να αναζητήσουν τη διάσημη φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

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