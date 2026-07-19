Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, που κατάφεραν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.
- Παρά τον έλεγχο της πυρκαγιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πρόληψη αναζωπυρώσεων.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της.
Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να το θέσουν υπό έλεγχο πριν αυτό επεκταθεί.
Παρότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα τυχόν κίνδυνος αναζωπύρωσης.
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