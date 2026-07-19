Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, που κατάφεραν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Παρά τον έλεγχο της πυρκαγιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πρόληψη αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να το θέσουν υπό έλεγχο πριν αυτό επεκταθεί.

Παρότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα τυχόν κίνδυνος αναζωπύρωσης.

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