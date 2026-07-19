Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Μελισσοχώρι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, που κατάφεραν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.
  • Παρά τον έλεγχο της πυρκαγιάς, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πρόληψη αναζωπυρώσεων.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

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Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να το θέσουν υπό έλεγχο πριν αυτό επεκταθεί.

Παρότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα τυχόν κίνδυνος αναζωπύρωσης.

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