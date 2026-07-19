Μουντιάλ: Δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αστέρων του ποδοσφαίρου – Υπάρχει μωρό ονόματι Χάαλαντ

Οι γονείς στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη αρχίσει να ονομάζουν τη νέα γενιά μωρών τους προς τιμήν των αστέρων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μουντιάλ: Δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αστέρων του ποδοσφαίρου – Υπάρχει μωρό ονόματι Χάαλαντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Περού καταγράφεται αύξηση νεογέννητων με το όνομα «Χάαλαντ» και άλλα ονόματα ποδοσφαιρικών αστέρων όπως Μέσι, Νεϊμάρ και Ρονάλντο.
  • Στην Αργεντινή, τα ονόματα Ένζο, Εμιλιάνο και Λιονέλ έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή πριν από τον τελικό του Μουντιάλ.
  • Στο Μεξικό, ένα κοριτσάκι ονομάστηκε με συνδυασμό ονομάτων τριών ποδοσφαιριστών, σε μια τάση που συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Η τάση ονοματοδοσίας παιδιών με ονόματα ποδοσφαιρικών αστέρων στη Λατινική Αμερική έχει ιστορική βάση από το 1986 με το γκολ του Μαραντόνα.
  • Ειδικοί επισημαίνουν ότι το όνομα κάποιου αστέρα δεν εγγυάται αθλητική επιτυχία στο μέλλον.
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Στο Περού, παρατηρείται αύξηση των νεογέννητων μωρών που παρίνουν το όνομα «Χάαλαντ». Στην Αργεντινή, το όνομα «Λιονέλ» έχει σκαρφαλώσει στις λίστες δημοφιλών ονομάτων, ενώ στο Μεξικό, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα κοριτσάκι πήρε το όνομά του από τρεις ποδοσφαιριστές.

Οι γονείς στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη αρχίσει να ονομάζουν τη νέα γενιά μωρών τους προς τιμήν των αστέρων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκατοντάδες νεογέννητα στο Περού έχουν πάρει ονόματα από αστέρια του ποδοσφαίρου όπως ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ ονόματα εμπνευσμένα από θρυλικές προσωπικότητες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Βραζιλιάνος Νεϊμάρ και ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν καταγραφεί περίπου 30.000 φορές το καθένα, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ιβάν Τόρες, εκπρόσωπος του Ληξιαρχείου του Περού (RENIEC), στο τηλεοπτικό κανάλι Panamericana TV.

«Ο Χάαλαντ είναι πλέον και Περουβιανός», είπε ο Τόρες, επισημαίνοντας ότι ένα νεογέννητο ονομάστηκε απλά «Mundial», από την ισπανική συντομογραφία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πολλοί Λατινοαμερικανοί, των οποίων οι ομάδες δεν συμμετέχουν ή έχουν αποκλειστεί, δεν ήθελαν να υποστηρίξουν την Αργεντινή — η οποία θεωρείται ευρέως ως υπερβολικά ευρωκεντρική — και έδωσαν την υποστήριξή τους στην ομάδα της Νορβηγίας η οποία προσέλκυσε νέους οπαδούς με τις αναφορές στους Βίκινγκς και την πορεία στο τουρνουά.

Στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, μια φωτογραφία πιστοποιητικού γέννησης έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία εμφανίζεται ένα κοριτσάκι με το όνομα Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara — μια αναφορά στους Μεξικανούς αστέρες Julián Quiñones και Gilberto Mora, καθώς και στον Χάαλαντ. Το «Ysisidra» είναι ένα λογοπαίγνιο με τη φράση «Y si sí;», δηλαδή «Κι αν;», το ενθουσιώδες σύνθημα που φώναζαν οι Μεξικανοί οπαδοί μέχρι που η ομάδα τους αποκλείστηκε από την Αγγλία στους 16. Η Γραμματεία Διακυβέρνησης του Μεξικού δεν επιβεβαίωσε αμέσως την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού.

ΜΕΣΙ

Στην Αργεντινή, τα ονόματα Ένζο, Εμιλιάνο και Λιονέλ κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα αγοριών στη βορειοανατολική επαρχία της Σάλτα την εβδομάδα πριν από τον τελικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες απέδωσαν την τάση αυτή στο «φαινόμενο του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία θα αγωνιστεί στον τελικό της Κυριακής, περιλαμβάνονται ο μέσος Ένσο Φερνάντεζ και ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνεζ καθώς και ο αρχηγός της ομάδας Μέσι.

Η Φαμπιόλα Μολίνα, η οποία παρουσιάζει το podcast «Sin manual para padres» («Χωρίς εγχειρίδιο για γονείς») με έδρα την Πόλη του Μεξικού, δήλωσε στο Reuters ότι η τάση αυτή έχει μια ιστορία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική που χρονολογείται από το γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, γνωστό ως «Χέρι του Θεού», εναντίον της Αγγλίας.

«Πριν από μερικά χρόνια, όταν οι Backstreet Boys ήταν δημοφιλείς, πολλές γυναίκες ονόμαζαν τους γιους τους Κέβιν και Μπράιαν, και γι’ αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε χώρες όπως η Βολιβία, η Χιλή και η Αργεντινή να συναντάς κάποιον που ονομάζεται Μπράιαν Γκονζάλες, για παράδειγμα», ανέφερε η Μολίνα.

Και συνέχισε: «Είναι αστείο, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι επιζήμιο για τα παιδιά όταν μεγαλώσουν. Απλώς και μόνο επειδή το όνομά σου είναι Μέσι ή Λιονέλ, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις καλός ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσεις — το πεπρωμένο δεν θα σου το χαράξει αυτό».

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