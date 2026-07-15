Έρλινγκ Χάαλαντ: Άφησε τα γήπεδα για τη μόδα – Βίντεο
Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε με κομψό, ολόλευκο σύνολο Dolce & Gabbana και σκούρα γυαλιά ηλίου
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- Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμμετείχε στην επίδειξη μόδας Alta Sartoria της Dolce & Gabbana στη Σικελία.
- Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής είναι πρέσβης της Dolce & Gabbana από το 2023 με συμβόλαιο αξίας 2 εκατ. ευρώ.
- Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε με ολόλευκο σύνολο και σκούρα γυαλιά, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ιζαμπέλ Χάουγκσενγ Γιόχανσεν.
- Το ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα σε διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και φάνηκε να απολαμβάνει την εκδήλωση.
- Ο συμπαίκτης και φίλος του Χάαλαντ, Σάντερ Μπέργκε, παρευρέθηκε επίσης στην επίδειξη με τη σύντροφό του Τζούλι Κάρλσεν.
Σε επίδειξη μόδας στην Ιταλία βρέθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν φαίνεται απογοητευμένος από την ήττα της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο 25χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου ταξίδεψε στη Σικελία για την επίδειξη Alta Sartoria της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα. Ο Χάαλαντ είναι πρέσβης του οίκου μόδας από το 2023 καθώς έχει συμβόλαιο με την Dolce & Gabbana ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε με κομψό, ολόλευκο σύνολο Dolce & Gabbana και σκούρα γυαλιά ηλίου. Μάλιστα πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγ Γιόχανσεν.
Το ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα σε διασημότητες μεταξύ των οποίων και την Τζένιφερ Λόπεζ και φάνηκε να χαίρεται την κάθε στιγμή.
Ο συμπαίκτης του Έρλινγκ στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας και στενός φίλος του, Σάντερ Μπέργκε, ήταν επίσης στην επίδειξη μαζί με τη σύντροφό του Τζούλι Κάρλσεν.