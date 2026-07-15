Έρλινγκ Χάαλαντ: Άφησε τα γήπεδα για τη μόδα – Βίντεο

Snapshot Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμμετείχε στην επίδειξη μόδας Alta Sartoria της Dolce & Gabbana στη Σικελία.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής είναι πρέσβης της Dolce & Gabbana από το 2023 με συμβόλαιο αξίας 2 εκατ. ευρώ.

Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε με ολόλευκο σύνολο και σκούρα γυαλιά, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ιζαμπέλ Χάουγκσενγ Γιόχανσεν.

Το ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα σε διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και φάνηκε να απολαμβάνει την εκδήλωση.

Ο συμπαίκτης και φίλος του Χάαλαντ, Σάντερ Μπέργκε, παρευρέθηκε επίσης στην επίδειξη με τη σύντροφό του Τζούλι Κάρλσεν. Snapshot powered by AI

Σε επίδειξη μόδας στην Ιταλία βρέθηκε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν φαίνεται απογοητευμένος από την ήττα της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 25χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου ταξίδεψε στη Σικελία για την επίδειξη Alta Sartoria της Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα. Ο Χάαλαντ είναι πρέσβης του οίκου μόδας από το 2023 καθώς έχει συμβόλαιο με την Dolce & Gabbana ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε με κομψό, ολόλευκο σύνολο Dolce & Gabbana και σκούρα γυαλιά ηλίου. Μάλιστα πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγ Γιόχανσεν.

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Το ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα σε διασημότητες μεταξύ των οποίων και την Τζένιφερ Λόπεζ και φάνηκε να χαίρεται την κάθε στιγμή.

Ο συμπαίκτης του Έρλινγκ στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας και στενός φίλος του, Σάντερ Μπέργκε, ήταν επίσης στην επίδειξη μαζί με τη σύντροφό του Τζούλι Κάρλσεν.

https://www.instagram.com/p/Daz-tn3jJku/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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