Νεμέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με δύο κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά με βενζίνη σε καφετέρια

Snapshot Δύο κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε καφετέρια στη Νεμέα τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου, χρησιμοποιώντας βενζίνη.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο και μέρος του εσωτερικού της καφετέριας, χωρίς να εξαπλωθεί στο σύνολο του καταστήματος.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με μοτοσικλέτα, και η κατεύθυνσή τους παραμένει άγνωστη.

Η επίθεση έγινε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο γειτονικές κατοικίες και επιχειρήσεις.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική, η οποία εξετάζει υλικό από κάμερες και πιθανές αιτίες για την ταυτοποίηση των δραστών. Snapshot powered by AI

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου, μεταξύ 02:30 και 03:00, σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα. Αφού στάθμευσαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με βενζίνη την είσοδο του καταστήματος, ενώ έριξαν ποσότητα του εύφλεκτου υγρού και στο εσωτερικό, μέσω της σχισμής της πόρτας.

Στη συνέχεια άναψαν τη φωτιά με αναπτήρα και τράπηκαν αμέσως σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο με κατεύθυνση που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν σε ολόκληρο το κατάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο σημείο, καθώς η καφετέρια βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και γειτονικές περιουσίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.

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