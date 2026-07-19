Ελεάννα Παπαϊωάννου: Γέννησε το δεύτερο παιδί της - «Και η αγάπη μεγάλωσε...»

Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ελεάννα Παπαϊωάννου: Γέννησε το δεύτερο παιδί της - «Και η αγάπη μεγάλωσε...»
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  • Η Ελεάννα Παπαϊωάννου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά και ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφία από το μαιευτήριο, κρατώντας το νεογέννητο παιδί της και εκφράζοντας τη χαρά της με τη φράση «Και η αγάπη μεγάλωσε...».
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος ευχών από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές για υγεία και ευτυχία.
  • Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου, προσδίδοντας συγκινησιακό χαρακτήρα στην ανακοίνωση.
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Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Ελεάννα Παπαϊωάννου, καθώς έγινε για δεύτερη φορά μητέρα.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο λίγες στιγμές μετά τη γέννηση του μωρού της.

Η συγκινητική ανάρτηση

Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο παιδί της και χαμογελά στον φακό, αποτυπώνοντας μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε τη φράση «Και η αγάπη μεγάλωσε...», εκφράζοντας τη χαρά της για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς της.

https://www.instagram.com/reel/Da8pM0rE0d2/

Πλημμύρισε από ευχές

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πλήθος ευχών από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν υγεία και ευτυχία για την ίδια και το μωρό. Η τραγουδίστρια επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο στη στιγμή.

Ελεάννα Παπαϊωάννου

H Ελεάννα Παπαϊωάννου με το νεογέννητο μωρό της

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