Volkswagen: Το εντυπωσιακό concept που αναζωπύρωσε τις φήμες για το Scirocco

Ένα φουτουριστικό πρωτότυπο που δημοσίευσε ο επικεφαλής σχεδίασης της Volkswagen προκάλεσε κύμα συζητήσεων για την πιθανή επιστροφή του Scirocco

Newsbomb

Volkswagen: Το εντυπωσιακό concept που αναζωπύρωσε τις φήμες για το Scirocco
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Μια ανάρτηση του επικεφαλής σχεδίασης της Volkswagen, Andreas Mindt, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια σχετικά με την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα κουπέ της μάρκας. Οι εικόνες του πρωτοτύπου ID.DIN T14 έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν αν πρόκειται για την πρώτη γεύση ενός νέου Scirocco στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το concept ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερα δυναμικές αναλογίες του. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο, πολύ κοντούς προβόλους και ένα αμάξωμα με έντονα αεροδυναμική φιλοσοφία. Η θολωτή γυάλινη καμπίνα θυμίζει αγωνιστικά του WEC, όπως το Volkswagen ID.R, ενώ ο μεγάλος πίσω διαχύτης, οι πλήρως καλυμμένες αεροδυναμικές ζάντες και οι κάθετες φωτεινές υπογραφές LED ενισχύουν τον φουτουριστικό χαρακτήρα του.

Δεν άργησαν, λοιπόν, να εμφανιστούν οι συγκρίσεις με το Scirocco. Το ιστορικό κουπέ της Volkswagen παρουσιάστηκε το 1974, βασίστηκε στην πλατφόρμα του Golf και σχεδιάστηκε από τον Giorgetto Giugiaro, αποτελώντας για δεκαετίες μία από τις πιο σπορ προτάσεις της μάρκας. Η τρίτη γενιά παρέμεινε στην παραγωγή έως το 2017, χωρίς να αποκτήσει διάδοχο, καθώς η αγορά στράφηκε στα SUV.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι εικόνες, η Volkswagen διέψευσε τα σενάρια. Όπως διευκρίνισε η εταιρεία, το ID.DIN T14 δεν προαναγγέλλει κάποιο νέο μοντέλο παραγωγής, αλλά αποτελεί μια ελεύθερη σχεδιαστική άσκηση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εσωτερικού προγράμματος από τον σχεδιαστή Fabian Reitz.

Σύμφωνα με τον Andreas Mindt, τέτοιες μελέτες δίνουν τη δυνατότητα στη σχεδιαστική ομάδα να πειραματιστεί με νέες αναλογίες, αεροδυναμικές λύσεις, φωτιστικά σώματα, ψηφιακές επιφάνειες και την ενσωμάτωση μελλοντικών τεχνολογιών, χωρίς τους περιορισμούς που συνοδεύουν την εξέλιξη ενός μοντέλου παραγωγής.

Παράλληλα, αποτελούν μια ευκαιρία για την ανάδειξη νέων σχεδιαστών και νέων ιδεών μέσα στη Volkswagen. Έτσι, το ID.DIN T14 παραμένει προς το παρόν ένα πρωτότυπο αποκλειστικά για σχεδιαστική διερεύνηση. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται ορισμένα στοιχεία του να βρουν τον δρόμο τους σε μελλοντικά μοντέλα της Volkswagen, επηρεάζοντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

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