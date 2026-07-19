Μουντιάλ 2026: Οι Αργεντινοί «κατέλαβαν» την Times Square – Η Νέα Υόρκη ζει στον ρυθμό του τελικού

Οι φίλαθλοι της Αργεντινής «βούλιαξαν» την Times Square της Νέας Υόρκης λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα.

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Μουντιάλ 2026: Οι Αργεντινοί «κατέλαβαν» την Times Square – Η Νέα Υόρκη ζει στον ρυθμό του τελικού
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Η Νέα Υόρκη κινείται στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με χιλιάδες φίλους της Αργεντινής να στήνουν στην Times Square μία τεράστια γιορτή λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Ισπανία.

Οι υποστηρικτές της «Αλμπισελέστε» κατέκλυσαν ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του κόσμου, κρατώντας σημαίες και πανό, ενώ δεν σταμάτησαν στιγμή να τραγουδούν και να εμψυχώνουν την εθνική τους ομάδα ενόψει του σημαντικότερου αγώνα της διοργάνωσης.

Το χαρακτηριστικό γαλάζιο και λευκό χρώμα κυριάρχησε στην Times Square, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει... Μπουένος Άιρες. Οι Αργεντινοί φίλαθλοι έδωσαν τον δικό τους παλμό στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκφράζοντας την πίστη τους ότι η ομάδα του Λιονέλ Μέσι μπορεί να κατακτήσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι εικόνες από το κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης αποτυπώνουν τον παροξυσμό που επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Αργεντινής, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τη σέντρα του μεγάλου τελικού.

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