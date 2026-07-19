Στοιχεία-σοκ για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο όμιλος Volkswagen, ο οποίος παρουσίασε το νέο «Future Plan»

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Στοιχεία-σοκ για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
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Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών. Ένας κλάδος που για χρόνια αποτελούσε την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αναγκάζεται πλέον να περιορίσει την παραγωγή, να μειώσει το προσωπικό του και να αναθεωρήσει τη στρατηγική του, καθώς η παγκόσμια αγορά αλλάζει με ταχείς ρυθμούς.

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