KGM Tivoli: Νέα τιμή για το B-SUV της μάρκας
Εξωτερικά, το Tivoli διατηρεί τη χαρακτηριστική SUV αισθητική του, με LED φωτιστικά σώματα και ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών στις πλουσιότερες εκδόσεις.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η KGM προχωρά σε σημαντική αναπροσαρμογή της τιμής του Tivoli στην ελληνική αγορά, με το μικρό SUV να ξεκινά πλέον από 16.990 ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV.
Το Tivoli αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κορεατικής εταιρείας, δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και τον πλούσιο εξοπλισμό. Παράλληλα, διατίθεται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15 ∙ NEWSBOMB
KGM Tivoli: Νέα τιμή για το B-SUV της μάρκας
07:31 ∙ LIFESTYLE
Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα - H πρώτη φωτογραφία του μωρού της
02:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γαλλία – Αγγλία 4-6: Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης
06:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία: Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ