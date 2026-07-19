KGM Tivoli: Νέα τιμή για το B-SUV της μάρκας

Η KGM προχωρά σε σημαντική αναπροσαρμογή της τιμής του Tivoli στην ελληνική αγορά, με το μικρό SUV να ξεκινά πλέον από 16.990 ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV.

Το Tivoli αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κορεατικής εταιρείας, δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και τον πλούσιο εξοπλισμό. Παράλληλα, διατίθεται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης.

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