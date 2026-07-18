Η Volkswagen παρουσιάζει τώρα φουλ υβριδικό σύστημα κίνησης

Η Volkswagen αποφάσισε να καλύψει ένα από τα σημαντικότερα κενά στην γκάμα της, εξελίσσοντας το πρώτο της συμβατικό full hybrid σύστημα. Η νέα υβριδική μονάδα θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις ισχύος, με 136 και 170 ίππους, και θα παρουσιαστεί αρχικά στο νέο T-Roc της 2ης γενιάς το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Η γερμανική εταιρεία εισέρχεται με αρκετή καθυστέρηση σε μια κατηγορία στην οποία η Toyota δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ αντίστοιχες τεχνολογίες διαθέτουν εδώ και χρόνια η Honda, η Renault, η Hyundai και η Kia. Ταυτόχρονα, οι BYD, Chery, Geely, MG και άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν επενδύσει σημαντικά στα υβριδικά κινητήρια σύνολα.

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