ΕΕ: Έρχονται νέοι δασμοί και στα κινεζικά ελαστικά

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνει τα μέτρα προστασίας της και στον κλάδο των ελαστικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την επιβολή δασμών «αντιντάμπινγκ» έως και 45,3% στις εισαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών από την Κίνα.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, ύστερα από καταγγελία μιας ένωσης Ευρωπαίων κατασκευαστών που υποστήριξε ότι οι κινεζικές εταιρείες διέθεταν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες του πραγματικού κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών ελαστικών στην Ευρώπη αυξήθηκε από 18% το 2021 σε 28% το 2024. Την ίδια χρονιά εισήχθησαν περίπου 93 εκατομμύρια κινεζικά ελαστικά στην ΕΕ, σε μια αγορά όπου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 336 εκατομμύρια ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά.

Οι υψηλότεροι δασμοί, που φτάνουν το 45,3%, αφορούν κατασκευαστές που δεν συνεργάστηκαν με την ευρωπαϊκή έρευνα, ενώ οι εταιρείες που συμμετείχαν στη διαδικασία θα επιβαρυνθούν με μειωμένο συντελεστή 24,4%.

Εξαίρεση αποτελεί η Hankook, η οποία διαθέτει εργοστάσια και στην Κίνα, αλλά θα επιβαρυνθεί με δασμό μόλις 4,3%, καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι η δραστηριότητά της δεν προκάλεσε ουσιαστική ζημία στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Οι δασμοί υπολογίζονται πάνω στην αξία εισαγωγής κάθε ελαστικού και όχι στη λιανική τιμή. Με μέση αξία εισαγωγής 30,30 ευρώ ανά ελαστικό το 2024, η πρόσθετη επιβάρυνση κυμαίνεται από περίπου 7,40 έως 13,70 ευρώ ανά τεμάχιο, πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ και του εμπορικού περιθωρίου των εισαγωγέων και των καταστημάτων.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές και αρκετοί Ευρωπαίοι εισαγωγείς προειδοποιούν ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα στην οικονομική κατηγορία των ελαστικών, αλλά και σε περιορισμό της διαθεσιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα, καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχασαν μερίδιο αγοράς, πωλήσεις και παραγωγή, παρά τη συνεχή αύξηση της ζήτησης.

Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας.