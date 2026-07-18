Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια

Το νέο SUV θα τοποθετηθεί στην κατηγορία C 

Newsbomb

Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η ιταλική εταιρεία αρχίζει σταδιακά να αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα για την ανανέωση της γκάμας της, με τον αντικαταστάτη της Tonale να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νέα μοντέλα της. Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο C-SUV το οποίο θα κληθεί να ενισχύσει την παρουσία της Alfa Romeo σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρώτη επίσημη εικόνα περιορίζεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, επιτρέποντας ωστόσο ορισμένα αρχικά συμπεράσματα για τη σχεδιαστική του κατεύθυνση. Τα φωτιστικά σώματα έχουν πιο λεπτή και πιο αιχμηρή σχεδίαση, ενώ τα έντονα διαμορφωμένα πίσω φτερά δημιουργούν μια πιο δυναμική εικόνα.

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