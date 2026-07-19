Εξωδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ: Πώς θα λειτουργήσει και πώς ωφελούνται οι οφειλέτες

Παρέχεται δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και funds

Μίλτος Τσεκούρας

Εξωδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ: Πώς θα λειτουργήσει και πώς ωφελούνται οι οφειλέτες
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  • Από τις 27 Ιουλίου 2026, η ψηφιακή πλατφόρμα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών επεκτείνεται σε οφειλές από 5.000 ευρώ, μειώνοντας το ελάχιστο όριο ένταξης από 10.000 ευρώ.
  • Η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε μικροοφειλέτες, όπως νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες, να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο, e-ΕΦΚΑ ή τράπεζες.
  • Η ένταξη στον μηχανισμό αναστέλλει αυτόματα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και παρέχει δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και funds.
  • Υπό προϋποθέσεις, οι οφειλέτες μπορούν να λάβουν διαγραφή μέρους των οφειλών βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών δεδομένων.
  • Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, αποδοχή της προτεινόμενης ρύθμισης από την πλατφόρμα και συναίνεση στη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων για την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής.
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Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανοίγει για νέους δικαιούχους, διευρύνοντας το πεδίο ένταξης και προσφέροντας δυνατότητες ρύθμισης σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες.

Μέχρι πρόσφατα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών απευθυνόταν κυρίως σε επιχειρήσεις ή οφειλέτες με υψηλά χρέη, καθώς το κατώτατο όριο ένταξης είχε οριστεί στις 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πλαίσιο άφηνε εκτός χιλιάδες πολίτες με χαμηλότερες οφειλές, οι οποίοι παρέμεναν εκτεθειμένοι σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμούς.

Με τον νόμο 5313/2026, το τοπίο αλλάζει ουσιαστικά. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής στα 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των δικαιούχων.

Η αλλαγή αυτή φέρνει εντός μηχανισμού μια μεγάλη κατηγορία μικροοφειλετών. Για παράδειγμα, πολίτης με συνολικές οφειλές 6.000 ή 7.500 ευρώ, είτε προς την ΑΑΔΕ είτε προς τον e ΕΦΚΑ ή ακόμη και από καταναλωτικό δάνειο, αποκτά πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Ποιους αφορά

«Με πάνω από 64.000 ρυθμίσεις οφειλών περί τα 20 δισ. ευρώ, ο Εξωδικαστικός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ως ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών» αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

«Με τη διεύρυνση των ορίων ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα. Με τη διεύρυνση των ορίων δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του Δημοσίου να ενταχθούν στον εξωδικαστικό και να λάβουν μια συνολική λύση. Και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κυβέρνηση κατέγραψε και υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και των νοικοκυριών».

Τα οφέλη της ένταξης

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για οφειλές από 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα:

Με την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης από Δημόσιο και ιδιώτες πιστωτές

Παρέχεται δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και funds

Υφίσταται δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών, υπό προϋποθέσεις, με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα του οφειλέτη

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Παρά τις διευκολύνσεις, η διαδικασία ένταξης συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες:

  • Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ
  • Στον μηχανισμό εντάσσονται μόνο συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά ρυθμίζονται μέσω άλλων διαθέσιμων εργαλείων
  • Ο οφειλέτης δεν επιλέγει ελεύθερα τον αριθμό δόσεων, αλλά καλείται να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση που προτείνει η πλατφόρμα

Η πρόταση ρύθμισης προκύπτει μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων του αιτούντος. Για τον λόγο αυτό, προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η συναίνεση στη διασταύρωση εισοδημάτων και περιουσιακών δεδομένων, ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια η δυνατότητα αποπληρωμής.

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