Η κάθετη φάρμα στο Ντουμπάι: Με 95% λιγότερο νερό και χωρίς χώμα καλλιεργεί 1 εκατ. κιλά λαχανικά

Η Μπουστάνικα στο Ντουμπάι αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης γεωργίας, μεταφέροντας την παραγωγή τροφίμων σε μια κλειστή, κάθετη δομή ελεγχόμενη από την τεχνολογία μέσα στην έρημο. Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

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