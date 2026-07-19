ΑΕΚ: «Γκαζώνει» για τον αντι-Πινέδα – Στόχος να είναι «παρών» στην επιστροφή της στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στο Άπελντορν και πλέον η προσοχή στρέφεται στην ενίσχυση του ρόστερ, με απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του Ορμπελίν Πινέδα.

Πριν από την αναχώρηση της αποστολής από την Ολλανδία για το σύντομο διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια της προετοιμασίας, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι ο νέος χαφ να βρίσκεται στην ομάδα το συντομότερο δυνατό, ιδανικά ακόμη και από την πρώτη ημέρα της επιστροφής στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου.

Ο Σέρβος τεχνικός θεωρεί κομβικής σημασίας τη συγκεκριμένη προσθήκη, καθώς ο ρόλος και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα αποτελούν βασικό κομμάτι του τρόπου παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει τη νέα σεζόν. Για τον λόγο αυτό, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει εντείνει τις προσπάθειές του, έχοντας προχωρήσει στην απαραίτητη προεργασία ώστε η ΑΕΚ να είναι έτοιμη να κινηθεί άμεσα όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι στην «Ένωση» έχουν πλέον επικεντρωθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση και εργάζονται εντατικά, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί.

Φυσικά, στις μεταγραφικές υποθέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για μία τόσο σημαντική κίνηση. Στην ΑΕΚ, όμως, επικρατεί αισιοδοξία πως η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί έγκαιρα, ώστε ο Νίκολιτς να έχει στη διάθεσή του τον αντικαταστάτη του Πινέδα από το ξεκίνημα του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.