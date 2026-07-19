Συναγερμός στο Άργος: Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε στρατόπεδο

Snapshot Ένας 52χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο 574ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στο Άργος Ορεστικό.

Το στρατιωτικό προσωπικό αντιλήφθηκε εγκαίρως την εισβολή και απομακρύνθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και διαπίστωσε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παρά την ένταση, κάποιοι παρευρισκόμενοι σχολίασαν το γεγονός με χιούμορ, κάνοντας αναφορές στη θητεία του οδηγού. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, εισήλθε με το όχημά του στον χώρο στρατιωτικής μονάδας, προκαλώντας κινητοποίηση και θέτοντας σε επιφυλακή το προσωπικό του στρατοπέδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το 574ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού. Ο οδηγός, αντί να μειώσει ταχύτητα κατά την προσέγγισή του στη μονάδα, συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει δυνατά στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου.

Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη σιδερένια μπάρα ασφαλείας, ενώ το όχημα κατάφερε να περάσει στο εσωτερικό του προαύλιου χώρου. Ευτυχώς, τα στελέχη της μονάδας που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σε υπηρεσία αντιλήφθηκαν εγκαίρως την κατάσταση και απομακρύνθηκαν, αποφεύγοντας κάποιον τραυματισμό.

Μετά την εισβολή του οχήματος στον χώρο του στρατοπέδου σήμανε άμεσα συναγερμός. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο οδηγό και τον οδήγησαν στην υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο.

Κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τις παραβάσεις που προέκυψαν, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παρά την ένταση που προκάλεσε το συμβάν, μετά το πρώτο σοκ δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια από όσους βρίσκονταν στο σημείο. Κάποιοι, σχολιάζοντας με διάθεση χιούμορ την απρόσμενη «επιστροφή» στο στρατόπεδο, ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «μάλλον του έλειψε η σκοπιά και αποφάσισε να ξανακάνει τη θητεία του».