Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου προσβλέπουν στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης, αξιοποιώντας την αυξημένη τουριστική ροή

Μίλτος Τσεκούρας

Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας
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  • Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, στα πλαίσια των θερινών εκπτώσεων 2026 με ωράριο κυρίως από τις 11:00 έως τις 20:00.
  • Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ μεγάλα καταστήματα και εμπορικά κέντρα θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.
  • Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική για τις εκπτώσεις, είτε ως ποσοστό, χρηματικό ποσό ή με διαγραφή της παλιάς τιμής.
  • Η αυξημένη τουριστική κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να μειώσουν την προσέλευση τις μεσημβρινές ώρες.
  • Την ίδια μέρα έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία κάποιων καταστημάτων.
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Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων 2026.

Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας ορίζει ωράριο από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκρίνεται λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία τους είναι προαιρετική και οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν το ωράριο της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου προσβλέπουν στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης, αξιοποιώντας την αυξημένη τουριστική ροή, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την κίνηση να αναμένεται εντονότερη νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται:

  • Ως ποσοστό έκπτωσης
  • Ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό
  • Με αναγραφή νέας και προγενέστερης τιμής
  • Με διαγραφή της παλαιάς τιμής και αναγραφή της νέας

Πανελλαδική απεργία

Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία μέρους της αγοράς.

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