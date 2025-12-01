Στο δικαστήριο ξανά ο Λουίτζι Μαντζιόνε: Στο επίκεντρο η αποδοχή ή μη βασικών στοιχείων για τη δίκη

Ο 27χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2024

Στο δικαστήριο ξανά ο Λουίτζι Μαντζιόνε: Στο επίκεντρο η αποδοχή ή μη βασικών στοιχείων για τη δίκη

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο δικαστήριο του Μανχάταν, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Yuki Iwamura
Στο δικαστήριο επέστρεψε τη Δευτέρα (01/12) ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντα συμβούλου της UnitedHealthcare έξω από ένα ξενοδοχέιο στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2024, για μία σειρά σημαντικών ακροαματικών διαδικασιών σχετικά με το αν μπορούν να γίνουν αποδεκτά βασικά αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη του.

Ο 27χρονος Μαντζιόνε συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2024 και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον σε ένα πεζοδρόμιο στο κέντρο του Μανχάταν. Οι δημόσιοι λειτουργοί καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, αλλά ο νεαρός έγινε «λαϊκός ήρωας» για ορισμένους Αμερικανούς που καταδικάζουν τα υψηλά έξοδα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

UnitedHealthcare-CEO Killed

Ο 27χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

ΑΡ/Curtis Means

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και άλλες κατηγορίες και αναμένεται να δικαστεί το επόμενο έτος. Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος σε μια ξεχωριστή ομοσπονδιακή υπόθεση, στην οποία οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ο Μαντζιόνε φορούσε γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο με κόκκινο καρό μοτίβο και δεν είπε τίποτα καθώς οι αστυνομικοί του έβγαζαν τις χειροπέδες στο τραπέζι της υπεράσπισης.

UnitedHealthcare-CEO Killed

Ο Λουίτζι Ματζιόνε στο δικαστήριο του Μανχάταν την 1η Δεκεμβρίου 2025.

ΑΡ/Curtis Means

Υποστηρικτές έξω από το δικαστήριο

Αρκετοί υποστηρικτές του 27χρονου εμφανίστηκαν έξω από το δικαστήριο πριν από την ακροαματική διαδικασία, μεταξύ των οποίων ένας ντυμένος ως ο κακός χαρακτήρας «Bowser» από το βιντεοπαιχνίδι Super Mario Bros., κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Όταν οι ασθενείς πεθαίνουν, τα κέρδη αυξάνονται», και μια γυναίκα με μια κορδέλα που έγραφε «Ελευθερώστε τον Luigi».

ματζιονε

Υποστηρικτές του Μαντζιόνε εμφανίστηκαν έξω από το δικαστήριο.

X

Οι ακροάσεις ενώπιον του δικαστή Gregory Carro ενδέχεται να διαρκέσουν μια εβδομάδα και να περιλαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων που εμπλέκονται στη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε στην Πενσυλβάνια, όπου, σύμφωνα με τους δικηγόρους του 27χρονου, υποβλήθηκε σε παράνομη έρευνα και ανάκριση.

Οι δικηγόροι της υπεράσπισης επιδιώκουν να εμποδίσουν τους εισαγγελείς να παρουσιάσουν τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε, μεταξύ των οποίων ένα όπλο από εκτύπωση 3D, ένας σιγαστήρας, ηλεκτρονικές συσκευές και ημερολόγια που φαίνεται να τον εμπλέκουν στη δολοφονία.

Οι δικηγόροι του 27χρονου επιδιώκουν επίσης να αποκρύψουν τις δηλώσεις που έδωσε στην αστυνομία κατά τη σύλληψή του, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία δεν ενημέρωσε τον Μαντζιόνε για τα νόμιμα δικαιώματά του.

Οι εισαγγελείς του γραφείου του εισαγγελέα της Μανχάταν Alvin Bragg αντιτάχθηκαν στα αιτήματα του κατηγορούμενου να απορριφθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς του ότι υποβλήθηκε σε παράνομη έρευνα και ανάκριση.

Αντιμέτωπος με πιθανή ισόβια κάθειρξη

Ο Μαντζιόνε ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη αν κριθεί ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού, ο οποίος ορίζεται ως εκ προθέσεως δολοφονία. Αντιμετωπίζει επίσης επτά κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου και μία κατηγορία για κατοχή πλαστής ταυτότητας.

Ο Carro απέρριψε δύο κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Μαντζιόνε τον Σεπτέμβριο, κρίνοντας ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 27χρονος είχε την πρόθεση να εκφοβίσει τους υπαλλήλους της ασφάλισης υγείας ή να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική.

Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες δίκης ούτε για την υπόθεση σε επίπεδο πολιτείας ούτε για την υπόθεση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του.

*Με πληροφορίες από Reuters

