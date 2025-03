Λουίτζι Μαντζιόνε: Η δολοφονία του CEO Ασφαλιστικής φέρνει βελτιώσεις στον νόμο για την υγεία

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας σύντομα θα ψηφίσουν για έναν νέο νόμο υγειονομικής περίθαλψης που θα φέρει το όνομα του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ο νόμος «Luigi Mangione Access to Health Care Act», προτάθηκε από τον συνταξιούχο δικηγόρο του Λος Άντζελες Πολ Ίσνερ, ο οποίος δήλωσε ότι «η αρρωστημένη πράξη ήταν απαραίτητη για να αποκτήσει δημοσιότητα η πρότασή του».

Ο προτεινόμενος νόμος θα καθιστούσε παράνομο για μια ασφαλιστική εταιρεία να «καθυστερεί, να αρνείται ή να τροποποιεί οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία ή φαρμακευτική αγωγή» που συνιστάται από γιατρό, εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, όπως «αναπηρία, θάνατος, ακρωτηριασμός, μόνιμη παραμόρφωση, απώλεια ή μείωση οποιασδήποτε σωματικής λειτουργίας», σύμφωνα με το έγγραφο που κατατέθηκε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια.

Οι όροι «delay» (καθυστέρηση) και «deny» (άρνηση) αναγράφονταν στους κάλυκες των σφαιρών που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος στο Midtown Manhattan, όπου δολοφονήθηκε ο Brian Thompson τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πιστεύεται ότι ήταν εμπνευσμένοι από το βιβλίο «Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It» (Καθυστέρηση, άρνηση, υπεράσπιση: Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν πληρώνουν και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό).

Αν και η ονομασία του νόμου έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση, ο Ίσνερ υπερασπίστηκε την χρήση του ονόματος του Μαντζιόνε, λέγοντας στο CBS 8: «Για έναν πολύ απλό λόγο: παίρνει την προσοχή που χρειάζεται (σ.σ. ο νόμος), επειδή μερικές φορές τα πράγματα απαιτούν δημοσιότητα».

«Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τους φορείς, από τις ασφαλιστικές εταιρείες που τους αρνούνται την υγειονομική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Ο Ίσνερ, ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τους στόχους του Μαντζιόνε, απλώς όχι τη βία που χρησιμοποίησε για να τους επιτεύξει. «Συμφωνώ με αυτό που υποστήριζε, αλλά δεν υποστηρίζω τη μέθοδό του. Αυτό που κάνω εγώ είναι ο σωστός τρόπος», δήλωσε ο Ίσνερ.

Ο νέος νόμος θα επιτρέπει στους ασθενείς να μηνύουν τους ασφαλιστές και ενδεχομένως να λαμβάνουν αμοιβή και τριπλάσια αποζημίωση σε περίπτωση επιτυχίας. Η περίοδος δημόσιων σχολίων για το προτεινόμενο μέτρο λήγει στις 25 Απριλίου. Στη συνέχεια, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα θα εξετάσει την πρωτοβουλία και θα διαμορφώσει τον επίσημο τίτλο της.

Το μέτρο πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 546.000 έγκυρες υπογραφές από εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της Καλιφόρνια για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου 2026.

Ο Μαντζιόνε κατηγορείται επί του παρόντος για ανθρωποκτονία τόσο από τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης όσο και από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Έχει δηλώσει αθώος.

Παρά τα βάναυσα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο Μαντζιόνε, έχει πλήθος θαυμαστών που έχουν συγκεντρώσει χρήματα για το ταμείο νομικής υπεράσπισής του, δέχεται πολλά γράμματα και οι θαυμαστές του έχουν απειλήσει ακόμη και μάρτυρες της υπόθεσης.