Υπόθεση Μαντζιόνε: Προβλήθηκε στο δικαστήριο το βίντεο της σύλληψής του - Τι αποκαλύπτει

Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τρίτη (2/12) στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, όπου συνεχίζεται η κρίσιμη ακρόαση για το αν θα γίνει δεκτό ως αποδεικτικό υλικό, το περιεχόμενο του σακιδίου που είχε μαζί του ο Λουίτζι Μαντζιόνε τη στιγμή της σύλληψής του. Ο 27χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του στελέχους της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμπσον.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο ακροατήριο βίντεο από τις κάμερες, που παρείχε το σώμα ασφαλείας των αστυνομικών που τον συνέλαβαν σε McDonald’s της Πενσιλβάνια. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 27χρονος να δίνει ψεύτικο όνομα και να εμφανίζεται εμφανώς νευρικός, ενώ στη συνέχεια οδηγείται με χειροπέδες εκτός του καταστήματος - μια σκηνή που έκανε αρκετούς από τους υποστηρικτές του στην αίθουσα να συγκινηθούν.

Ο αστυνομικός Τζόζεφ Ντέτγουάιλερ κατέθεσε ότι κατά την πρώτη έρευνα στα πράγματα του κατηγορούμενου εντοπίστηκαν «πολλά χρήματα και καθώς και κάποια ξένα νομίσματα». Όπως είπε, μέσα σε μια μεγάλη γαλάζια υφασμάτινη τσάντα βρέθηκαν πάνω από 7.000 δολάρια σε χαρτονομίσματα των 100, ποσότητα που ενίσχυσε τις υποψίες του. Ο Μαντζιόνε εμφανίστηκε στο δικαστήριο με εμφανή ανησυχία καθώς φέρεται να δάγκωνε τα νύχια του την ώρα της κατάθεσης του αστυνομικού.

Στο βίντεο από τις κάμερες, που προβλήθηκε στο ακροατήριο, ακούγεται ο αστυνομικός Τζόζεφ Ντέτγουάιλερ να δίνει οδηγίες στον Μαντζιόνε τη στιγμή της σύλληψης: «Κάνε μου μια χάρη, απλώς στάσου όρθιος για μένα, βάλε τα χέρια σου στο κεφάλι σου». Στη συνέχεια ακούγεται να τον ρωτά: «Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;».

Ο αστυνομικός εξήγησε ότι τον αναγνώρισε αμέσως, καθώς ο Μαντζιόνε ξεχώριζε μέσα στο κατάστημα επειδή φορούσε ιατρική μάσκα, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για την περιοχή. «Εδώ δεν φοράμε μάσκες, έχουμε αντισώματα», είπε αστειευόμενος στο δικαστήριο, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, απόφοιτος Ivy League και μέλος εύπορης οικογένειας του Μέριλαντ, κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Μπράιαν Τόμπσον, υψηλόβαθμο στέλεχος της UnitedHealthcare, σε δρόμο του Μανχάταν στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Μετά το περιστατικό φέρεται να εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη, προκαλώντας πολυήμερη αναζήτηση από τις αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Πέντε ημέρες αργότερα - όπως επιβεβαιώθηκε ξανά από το βίντεο - εντοπίστηκε σε McDonald’s στην Άλτουνα της Πενσιλβάνια, όπου - σύμφωνα με τους αστυνομικούς - προσπάθησε αρχικά να δώσει ψεύτικο όνομα και πλαστή ταυτότητα του Νιου Τζέρσεϊ, πριν τελικά παραδεχθεί την πραγματική του ταυτότητα.

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του δικαστηρίου έντονη είναι η παρουσία υποστηρικτών του, με αρκετούς να κατακλύζουν τις τελευταίες σειρές του ακροατηρίου και ορισμένους να αντιδρούν με συγκίνηση στις εικόνες από τη σύλληψή του.

