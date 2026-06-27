Μαργαρίτης Σχοινάς: Έρχεται το «μεγάλο πακέτο» μέσω ΑΑΔΕ και 20 εκατ. ευρώ για το ρύζι

Snapshot Ο νέος κύκλος πληρωμών προς τους αγρότες ξεκινά με την καταβολή μεγάλου πακέτου ενισχύσεων και 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω του νέου συστήματος της ΑΑΔΕ.

Οι ρυζοπαραγωγοί θα λάβουν αποζημίωση μέσω μηχανισμού de minimis, ενώ σχεδιάζεται μόνιμο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης παρόμοιο με το ισπανικό.

Θα συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι στις πληρωμές για να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή στους πραγματικούς δικαιούχους.

Το πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου προβλέπει αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό για τους ψαράδες που απομακρύνουν το ξενικό είδος, με δυνατότητα επέκτασης σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός εκτιμά ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν προβάδισμα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει ο νέος κύκλος πληρωμών και ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Η αρχή γίνεται στις αρχές της εβδομάδας τόσο με το «μεγάλο πακέτο» των αγροτικών ενισχύσεων όσο και με την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς.

«Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς. Παράλληλα, αποκάλυψε μια δομική αλλαγή, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα διεκπεραιωθεί μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα [...], δηλαδή την ΑΑΔΕ».

Αναφορικά με τη στήριξη του κλάδου της ρυζοκαλλιέργειας, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα πιστωθούν 20 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μηχανισμού de minimis, ως αποζημίωση για τις ζημιές των τελευταίων ετών. Σημείωσε, δε, πως στόχος είναι μια πιο μόνιμη λύση στα πρότυπα της Ισπανίας: «Στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση που είναι να εντάξουμε όλον αυτόν τον ορίζοντα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως έκαναν οι Ισπανοί στη Βαλένθια».

Υπεραμυνόμενος της μεταρρύθμισης στο σύστημα των πληρωμών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς αποτελούν τη μόνη εγγύηση για τους πραγματικούς δικαιούχους. «Για πρώτη φορά πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα ξέρουν τι παίρνουν και πότε το παίρνουν, και αυτοί που δεν παίρνουν θα ξέρουν τι πρέπει να διορθώσουν για να το πάρουν», συμπλήρωσε.

Επιδοτήσεις για τον λαγοκέφαλο και πολιτικές εκτιμήσεις

Ειδική αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, με την αποζημίωση για τους αλιείς να καθορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό. Όπως εξήγησε ο κ. Σχοινάς, πρόκειται για καθαρή τιμή που αφορά αποκλειστικά τους ψαράδες που απομακρύνουν τα συγκεκριμένα ξενικά είδη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. «Οι ψαράδες θα πιάνουν, οι περιφέρειες θα κάνουν τα επόμενα βήματα και εμείς θα πληρώνουμε», ανέφερε σχηματικά.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το timing των επόμενων εθνικών εκλογών, ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη. Σημείωσε μάλιστα πως ο Έλληνας ψηφοφόρος θα αποφασίσει με κριτήριο το «ποιος μπορεί να κρατήσει το πηδάλιο σε έναν δύσκολο κόσμο», προσθέτοντας πως η απάντηση προκρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

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