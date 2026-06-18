ΑΑΔΕ: Από σήμερα ξεκινούν οι ενστάσεις για τις ενισχύσεις 2024 και 2025 σε αγρότες και παραγωγούς

Έως πότε μπορούν να καταθέσουν προσφυγές αγρότες και κτηνοτρόφοι 

Εύη Απολλωνάτου

ΑΑΔΕ: Από σήμερα ξεκινούν οι ενστάσεις για τις ενισχύσεις 2024 και 2025 σε αγρότες και παραγωγούς
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 18 Ιουνίου 2026 ξεκινά η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων των ετών 2024 και 2025 μέσω της πλατφόρμας myAADE.
  • Οι προσφυγές αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως η διατήρηση απειλούμενων φυλών, η μέθοδος κομφούζιο, η μετάβαση σε βιολογικές πρακτικές και η μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα.
  • Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγών διαφέρουν ανά παρέμβαση και κυμαίνονται από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες, με αναλυτικές οδηγίες διαθέσιμες στην ψηφιακή πύλη myAADE.
  • Οι παραγωγοί μπορούν να προσβάλουν τα ευρήματα και να αιτηθούν διόρθωση σφαλμάτων στα στοιχεία πληρωμής, ενώ οι διορθώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.
  • Περιπτώσεις μη πληρωμής λόγω εκκρεμών ελέγχων ή αναστολής πιστοποιήσεων θα επανεξεταστούν με βάση ενημερωμένα δεδομένα των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.
Snapshot powered by AI

Τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2024, καθώς και της προκαταβολής του έτους αιτήσεων 2025, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών.

Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις εξής Παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Πληρωμής:

• Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
• Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο).
• Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).
• Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Η υποβολή της προσφυγής πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

• Από 18/6/2026 έως και 1/7/2026 (προθεσμία 10 εργασίμων ημερών) για την Παρέμβαση Π3-70.1.3.2 και την Π3-70-1.7.
• Από 18/6/2026 έως και 24/6/2026 (προθεσμία 5 εργασίμων ημερών) για τις Παρεμβάσεις Π3-70.1.5 και Π3-70.2.1.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία υπολογισμού της πληρωμής τους και δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων ή να αιτηθούν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της Παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις παραγωγών της Παρέμβασης Π3-70.2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω εν εξελίξει ελέγχων στη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ή αναστολής αποφάσεων έγκρισης/διαπίστευσης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Για τη διευκόλυνση και την ορθή υποβολή της προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που είναι αναρτημένοι στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική, Επιδόματα & Ενισχύσεις > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η «πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

10:44ANNOUNCEMENTS

Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτής ζήτησε 20 ευρώ από επιβάτη χωρίς εισιτήριο για να μην του κόψει πρόστιμο

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε βίντεο για το posokanei: Το έχω κατεβάσει, σκανάρεις και βλέπεις το φθηνότερο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Βενζίνη το βράδυ: Μύθος ή αλήθεια ότι εξοικονομείτε χρήματα στο γέμισμα;

10:31ΥΓΕΙΑ

Ο ένας βαθμός Κελσίου που μπορεί να καθορίσει αν θα ξυπνήσεις ξεκούραστος το πρωί

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Τιμ Κουκ: «Αναπόφευκτες οι αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της Apple» - Τι αλλάζει στο κόστος των iPhone

10:25LIFESTYLE

Πατέρας για πρώτη φορά ο Apon

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Άδειασε» το ρεζερβουάρ δικύκλου και συνελήφθη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δωρεάν σπίτι και μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ για όσους γιατρούς επιλέξουν να εργαστούν στο νησί

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς μπορεί η μηνιγγίτιδα να προκαλέσει θάνατο

09:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η 2η αγωνιστική δίνει τα πρώτα εισιτήρια για τους «32» - Αναλυτικοί πίνακες με το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν και απείλησαν με όπλο 25χρονο για να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ποια άρθρα του Συντάγματος προτείνει για αναθεώρηση η ΝΔ

09:46LIFESTYLE

«Κατ'αρχήν ζεις»: Το σχόλιο του Νίκου Στραβελάκη μετά το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

«Λυκούργος»: Τα δύο ρωμαϊκά αγάλματα 1.700 ετών που μπερδεύουν τους ειδικούς

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Έξαλλος ο Νετανιάχου, οργισμένοι οι σύμμαχοι για τη συμφωνία με το Ιράν»

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Άνδρας ζούσε 18 μήνες με κλαδί 12 εκατοστών μέσα στο κρανίο του χωρίς να το γνωρίζει

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τήνος και η Αλόννησος, λόγω λειψυδρίας

09:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: 10 δισ. επιπλέον στην Ελλάδα από την ΕΕ για τη συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε από έκρηξη κλιματιστικού έξω από το Open

09:46LIFESTYLE

«Κατ'αρχήν ζεις»: Το σχόλιο του Νίκου Στραβελάκη μετά το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο - «κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν - Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

07:39LIFESTYLE

O μυστικός γάμος του Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ρομά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους έκλεψαν!

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Posokanei.gov.gr: Αναλυτικός οδηγός για τη σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ - Πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απήγαγαν και απείλησαν με όπλο 25χρονο για να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ