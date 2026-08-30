Δημήτρης Κόκοτας: «Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ» – Η εξομολόγηση της κουνιάδας του

Snapshot Η Εμμανουέλα, αδελφή της Κατερίνας Πετράκη, αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Δημήτρη Κόκοτα μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν η Εμμανουέλα, σε ηλικία 10 ετών, ζήτησε από την αδελφή της ένα αυτόγραφο του Δημήτρη Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν για εκείνη σαν αδερφός και πολύτιμος «γαμπρούλης», με τον οποίο είχε στενή και καθημερινή σχέση.

Τον περιγράφει ως άνθρωπο που πάντα ήταν δίπλα της σε δύσκολες στιγμές και που θεωρούσε αυτονόητη την οικογενειακή σύναξη σε γιορτές.

Η Εμμανουέλα εκφράζει βαθιά συγκίνηση για τον χαρακτήρα και την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, χαρακτηρίζοντάς τον «παιδική ψυχή» και «λαμπερό αστέρι». Snapshot powered by AI

Η αδελφή της Κατερίνας Πετράκη, Εμμανουέλα, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας στη γνωριμία τους και τη στενή σχέση που ανέπτυξαν με τα χρόνια.

Όπως περιγράφει, όλα άρχισαν όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών και ζήτησε από την αδελφή της να της φέρει ένα αυτόγραφο του Δημήτρη Κόκοτα από το νυχτερινό κέντρο όπου θα διασκέδαζε. Ένα απλό παιδικό αίτημα έμελλε να αλλάξει τη ζωή της οικογένειάς τους, όπως γράφει.

«Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από τον Δημήτρη Κόκοτα. Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή. Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της, που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης “μας”», έγραψε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που απέκτησε με τον τραγουδιστή, τον οποίο δεν αντιμετώπισε ποτέ απλώς ως τον σύζυγο της αδελφής της.

«Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρούλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδούλα” του και με έκανε μία σφιχτή αγκαλιά».

Αναφερόμενη στην καθημερινή τους σχέση, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να απευθυνθεί σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και ως εκείνον που θεωρούσε αυτονόητο να βρίσκεται με την οικογένεια σε κάθε γιορτή.

«Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια», προσθέτει.

Κλείνοντας, η αδελφή της Κατερίνας Πετράκη αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στον χαρακτήρα του Δημήτρη Κόκοτα και την απώλειά του.

«Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις».