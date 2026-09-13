Θρίλερ με την εξαφάνιση επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία: Ένας νεκρός, 140 αγνοούμενοι

Snapshot Ναυάγιο επιβατικού πλοίου σημειώθηκε στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 140 άτομα να αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 102 επιβάτες και έχει ανασυρθεί ένας νεκρός.

Ο συναγερμός ξεκίνησε όταν ο πλοίαρχος ανέφερε επικίνδυνη κλίση του πλοίου λόγω κακοκαιρίας και η επικοινωνία διακόπηκε ξαφνικά.

Το πλοίο KM Virgo Transport 8, το οποίο μετέφερε 243 επιβάτες, είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό το Μπαντζαρμασίν.

Η έρευνα διάσωσης συνεχίζεται με τους διασωθέντες να μεταφέρονται σε διάφορα λιμάνια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του ναυαγίου. Snapshot powered by AI

Μια μεγάλη έρευνα εντοπισμού και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινδονησία για τον εντοπισμό περίπου 140 ανθρώπων που αγνοούνται έπειτα από ναυάγιο ενός επιβατικού πλοίου, που μετέφερε συνολικά 243 ανθρώπους, το οποίο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας. Μέχρι στιγμής, έχει ανασυρθεί ένας άνθρωπος νεκρός, ενώ 102 ακόμη έχουν διασωθεί.

«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα. Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν έχασε την ζωή του, διευκρίνισε ο Σουνταγιάνα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.

Ο Σουνταγιάνα συνέχισε λέγοντας ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Αλλά δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο πλοίο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για το επιβατηγό πλοίο KM Virgo Transport 8, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας με προορισμό το Μπαντζαρμασίν στο Νότιο Καλιμαντάν.

Ο συναγερμός στις τοπικές αρχές σήμανε στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), όταν ο πλοίαρχος επικοινώνησε με τους διασώστες για να αναφέρει ότι το σκάφος είχε πάρει επικίνδυνη κλίση, καθώς στην περιοχή είχε σημειωθεί έντονη κακοκαιρία.

Αμέσως μετά, η επικοινωνία διεκόπη απότομα, εντείνοντας τους φόβους για ανατροπή του πλοίου.

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